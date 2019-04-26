由大泉洋、高畑充希、三浦春馬主演的溫馨喜劇《三更半夜居然要吃香蕉？》，戲裡戲外笑料不段，有場晨戲是高畑充希來回在上坡奔跑，期間重拍很多次，拍到火氣都上來，最後卻被剪掉，而飾演肌肉萎縮症的大泉洋，全片靠電動輪椅行動，在一旁興災樂禍地補槍，「妳當時果然在生氣啊，但是不管重拍多少次我都沒問題！」

高畑充希除了被「抓包」差點在片場暴走，原本另有一場與大泉洋的吻戲，但是她認為這會破壞3人平衡的關係，與導演前田哲反覆商量後便決定刪掉吻戲，不過片中還是躲不掉被大泉洋「抓奶」的命運。

此外飾演情侶的高畑充希與三浦春馬，實際上女方對於片中兩人演變成不乾不脆的關係，超想對他們大吼：「你們在幹嘛啦！」而只要是兩人單獨的對戲，前田哲都會要求，「盡量一鏡到底，好好醞釀情緒，拍出他們倆之間的緊張感和感情與呼吸的起伏。」

一場在醫院頂樓吵架的戲，前田哲要高畑充希要不斷激怒三浦春馬，也讓高畑充希入戲到說出劇本上沒有的台詞，最後也是一次OK，拍出一場精彩十足的對手戲。電影在台上映中。

(中時 )