2輛百萬名車對撞，網友戲稱「昂貴的一場車禍」。(蔡姓車主提供)

2輛百萬名車對撞，網友戲稱「昂貴的一場車禍」。(蔡姓車主提供)

名車對決！屏東高樹鄉上午11時許發生一起車禍事故，一輛保時捷凱燕行經鄉間產業道路十字路口時，與一台賓士Ｇ卡對撞，賓士蔡姓車主事後將照片上傳臉書《爆料公社》，直呼雙雄對決、完勝演出，有人則留言「好昂貴的車禍」。

里港警分局指出，這場車禍發生在高樹鄉三民路與屏6-1線交叉路口的產業道路，因路口沒有號誌，事故原因仍待釐清，但經酒測、雙方駕駛酒測值都是零。

蔡姓賓士車主表示，當時司機要外出洗車、整理車況，行經十字路口發生意外，頭部因撞擊擋風玻璃，有輕微腦震盪，「司機一個月薪水3萬元，整個嚇傻了」。

他獲悉消息後趕緊從台南趕到現場，因為雙方都有保險，決定交由保險公司處理，對方車主也認為，錢能處理的事都是小事，過程相當平和，「也第一時間請司機回家休息了」。

保時捷凱燕入手價約3、400萬元。蔡男說，當初自己的賓士購入價格約700多萬，初步估計修車就要花上100萬以上，他透露，雙方都有相互熟識朋友，既然人無大礙就好，不斷說「小事、小事」。

有搞笑網友說，「車商廣告別來阿，我才剛買車」、也有人感嘆「Ｇ卡這怪獸不是隨便叫的」。蔡姓車主也建議，這路口上周才撞翻一台警車，因為雙邊道路都有路樹遮蔽視線，相關單位應該加裝交通號誌，才讓避免車禍持續發生。

(中時 )