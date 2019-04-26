林義傑（右）昨率范逸臣等友人出發參加馬拉松賽。（艾迪昇提供）

林義傑25日率領范逸臣等十位企業家與友人出發前往納米比亞參加越野超級馬拉松耐力賽，展開為期七天六夜250公里的賽事，對於這次的比賽，林義傑與范逸臣除了互相勉勵為對方加油，還表示對方就是自己的幸運物。

問到事前做了在心理與生理上做了哪些準備，范逸臣說：「心理跟生理上，基本上因為已經不是第一次參與這種超級馬拉松賽事，自我感覺上準備得差不多了，畢竟持續上都有在鍛鍊，所以相信自己是可以應付這次比賽。」

七天六夜250公里的越野超級馬拉松耐力賽，跑起來相當不容易，突發狀況也難避免，林義傑希望每個人都可以完成，也相信范逸臣可以完成，「但這次還有幾個企業家跟我的朋友，有部分朋友應該沒有問題，但有幾位朋友畢竟是第一次參加，不一定可以完成，那我的目標就是希望帶領大家可以一起完賽」。並表示：「主要就是不要受傷，不讓自己受傷、其他人也不要受傷，我會盡力幫助團隊完成比賽，照顧大家。」

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