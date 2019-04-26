農曆三月全台瘋媽祖，台中市東區知名信仰中心樂成宮預計26日完成繞境十八庄的年度宗教盛事，市議員鄭功進，特別準備六千份壓轎金，希望在繞境結束後，任何的天災地變，都能隨身當信徒的依靠，保佑地方鄉親平安順利。

鄭功進表示，在地居民多數都希望能得到媽祖的神威庇護，祈求來年一切平安順利。許多外地工作、求學的信徒，都很希望能拿到旱溪媽祖的壓轎金，除了有種安全感外，更能一解思鄉之情，去年的五千份壓轎金，不到十天就全數發完。此次，特別加碼準備共六千分，分別留在東區、南區服務處，讓民眾現場索取。

黃姓民眾則說，自己長年就是樂成宮旱溪媽祖的虔誠信徒，這次媽祖出巡，因為時間上調配的不湊巧，沒有趕上繞境十八庄的盛事。很開心這次能夠拿到壓轎金，相信在台北讀書的女兒一定會很開心。來台中落地生根的李姓民眾也說，家裡的小孩年紀小，常常受驚晚上苦惱睡不好覺，常常化掉壓轎金後真的很有效果。

鄭功進強調，很多事情「也要神、也要人」才能圓滿，只是所謂的媽祖感應，絕對要有所本才能說，盼望這些壓轎金，能帶給台中市民今年一切順遂。

(中時 )