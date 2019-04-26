華山基金會通霄天使站26日在苗栗通霄鎮全人巷弄長照舉辦8周年感恩茶會。（巫靜婷攝）

活動安排小朋友和弱勢長輩一同串珠手環DIY。（巫靜婷攝）

幼稚園兒童獻花給徐奶奶。（巫靜婷攝）

徐奶奶憶起亡兒，感動擁抱獻花兒童。（巫靜婷攝）

華山基金會通霄天使站26日在苗栗通霄鎮全人巷弄長照舉辦8周年感恩茶會，活動安排幼稚園小朋友獻花，華山志工群替華山長輩泡腳按摩搥背，場面溫馨。除精彩表演外，現場準備串珠讓小朋友們和弱勢長輩一同串珠手環DIY，老少樂童歡的互動中，獨居長輩享有含飴弄孫的機會，共度溫情時光。

感恩茶會邀請縣議員陳品安、鎮代表傅郁揚、盲人關懷協會及通霄私立小亨利幼稚園小朋友、私立賢德工商參與活動，串珠DIY活動可見小朋友創意無限，並為長輩戴上自己DIY的手環，展現對長輩的關愛。

住在通霄鎮圳頭里華山長輩徐奶奶，今年高齡83歲，長期獨居的她，7年前接受華山定期訪視，慢慢打開心房，臉上終於看到笑容。

通霄站長何淮鈞表示，近期服務得知，徐奶奶已過世的兒子晚上睡覺前，會端盆熱水幫奶奶泡腳按摩，這次為了幫奶奶圓夢，舉辦泡腳感恩活動，由小朋友拿著康乃馨到每位長輩面前獻花，再由華山志工替每位長輩按摩洗腳。

徐奶奶接受獻花時，感動地張開雙手擁抱獻花幼童，並感性地說「我兒子回來了，謝謝你們」，讓一旁的志工為之動容。

何淮鈞說，華山基金會定期到宅訪視和舉辦活動，使長者生活變得精彩，期待每一次的見面，這次邀請幼稚園小朋友一起同歡，讓華山長輩感受溫情關懷享受童趣。

(中時 )