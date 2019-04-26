母親節又快到了，新竹市政府特別遴選出187位模範母親，其中，單親媽媽蘇亭獨自扶養9歲女兒，另還從事居家托育服務照顧2名托育孩子，更擔任社會處受託安置家庭，照顧1名1歲4個月遭遺棄的男童，將母愛發揮到極致，獲頒模範母親是實至名歸。

「今年榮獲魔力媽媽的蘇亭女士，根本是超人媽媽」今天前往探視蘇亭的新竹市長林智堅說。林智堅表示，看見蘇亭與受託安置兒「比比」及兩位托育的孩童互動情況後，心中有無比敬佩，而且其家中布置都是為孩子做考量，每個都像她親生的一樣。

林智堅除了送上母親節蛋糕外，林智堅也貼心的準備知名保養品送給蘇亭，感謝她辛苦扶養女兒之餘，還協助社會處照顧安置孩子。

社會處表示，蘇亭獨自照顧女兒之餘還報名托育人員培訓課程，經過層層關卡後，取得保母執照，除了照顧托育的2個孩子外，另還擔任安置家庭，「比比」是她第1個收托的安置孩子。

社會處表示，比比的生母是非法外籍移工，當初社工發現此案時，7個月大的比比卻只有4個月大的體重，對環境的不安與失去母親的照顧，讓蘇亭心中暗暗決定，要把比比當作自己的孩子般來疼愛與照顧。

而蘇亭的女兒也受到媽媽的感染，發揮姊弟愛，將比比視為自己的親弟弟，在媽媽忙碌的時候主動幫忙照顧，現在睡覺3個人還會擠在同1張床上，感情非常緊密。

對於獲頒模範母親，蘇亭表示，這一路最大的回饋，就是看到孩子的成長與改變，用心用愛付出每1天照顧孩子是她當下最重要的事，未來在幼兒保育這領域她會繼續努力付出與學習。

此外，林智堅今天也拜訪今年模範母親中最高齡的百歲人瑞「毅力媽媽」林康蓮心，林奶奶多子多孫好福氣，孫子女多達17人、曾孫子女也有14人，過年時團聚非常熱鬧。

長女林燕影表示，林奶奶是1位女強人，她非常堅強也非常嚴格，因為生養8個孩子，她除了專職媽媽外也時常兼差做家庭代工，在新竹市還是耶誕燈炮王國的年代，做了許多耶誕燈與繡花，當時常常做到半夜2、3點都不能休息。

長男林夢熊也表示，現在兄弟都已經退休，大家都會輪流照顧媽媽，現在陪媽媽吃飯就是我的工作，1家對林奶奶呵護至極。

(中時 )