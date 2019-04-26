陳芳語今年代言「捷運盃街舞大賽」。（新視紀整合行銷提供）

「捷運盃街舞大賽」邁入第15年，今年邀陳芳語及吳思賢（小樂）擔任代言人，日前兩人為活動拍攝宣傳影片，表示都是第一次進到捷運機廠，感覺像回到學生時期的校外教學，開心又興奮。小樂與捷運盃街舞淵源頗深，國中開始跳舞的他，高中曾是建中熱舞社社長，曾連續兩年參加捷運盃街舞比賽，並於2015年捷運盃大賽推廣大使。

學生時期就愛搭乘捷運通勤的小樂說：「因為捷運絕對不會塞車而且又環保。」除非工作需要不愛化妝的他，私下搭乘捷運都是素顏，「因為頭髮長，又懶得整理，所以會戴帽子，但不會刻意戴墨鏡，頂多戴口罩。」在捷運上遇到歌迷，只要狀況允許，他通常會答應歌迷要求拍照或簽名。

陳芳語很常搭捷運，曾遇過一位粉絲，上車後一直偷瞄她，直到下車後才禮貌詢問是否可以拍照。陳芳語表示，高中時期曾因趕車把外套遺留在捷運車上，當下立即透過櫃檯查詢，所幸最後外套失而復得。

(中時 )