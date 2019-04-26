瑞瑪席丹喜收唱片公司特製蛋糕慶生。（愛貝克思提供）

瑞瑪席丹首張專輯《你 知不知道》大獲好評，將在7月13日在三創 Clapper Studio舉辦個人首場售票演唱會「你知不知道」，瑞瑪說：「沒想到第一場售票演唱會這麼快發生了！覺得自己還沒準備好、還滿緊張的，不過還是會全力以赴，希望可以帶給大家一個完美的夜晚。這次演唱會，也讓自己創造了許多第一次，第一次跟樂隊合作、第一次一個人要唱完一整場演唱會等等。」

她目前正全力準備演唱會中，增加平日的運動量，增強自己的肺活量，讓自己表演時可以更加穩定。除此之外她也投入許多精神在其中，她的努力跟認真讓工作人員不免笑說「瑞瑪是地下音樂總監，事事親力親為。」

唱片公司知道瑞瑪生日即將到來，特地訂製蛋糕替金牛座的她慶生，蛋糕上放著她首張專輯封面象徵著唱片持續熱賣，除此之外蛋糕上還布滿音符及一支金色麥克風，預祝瑞瑪首場個人售票演唱會門票完售。對於生日願望，她只希望自己可以真正獲得快樂，並且突破上台前的恐懼，讓自己可以唱得更自在、更自然。

(中時 )