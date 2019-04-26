富邦悍將洋投索沙，本季先發6場拿下4勝1敗，共奪下48次三振、自責分率1.26，是目前中職的投手三冠王。索沙曾效力於韓國職棒，因稅務問題轉戰台灣。最近因富邦延攬第4號洋將包林傑，索沙可能會離開的傳言不脛而走，不過索沙強調：「我就在這沒有離開，對於傳言不予置評。」

索沙曾有大聯盟經驗，更在韓職先後效力起亞虎、Kiwoom英雄與LG雙子，因韓國政府更改所得稅稅收，造成包含索沙在內的外國人會產生欠稅問題，最終索沙結束韓職7年生涯，轉戰中職。

不過索沙受訪時強調：「我唯一能做的就是把握當下，我現在在台灣效力感覺很好，並不知道我會離開，對於外面的傳言不予置評。」

索沙對於韓國職棒的狀況不評論，而未來會不會回韓職也很難講，但現在韓職對洋將的稅務問題，讓選手沒有達到期待值，他不確定現在韓國有沒有改變，但也不覺得會因為他一個人而做出調整，因此不做評論。

(中時電子報)