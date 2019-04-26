前行政院長賴清德26日下午與前美國愛荷華州共和黨主席葉望輝會面，談到總統初選要尊重民主制度，現階段談正、副配對是本末倒置，會給人分贓與搓圓仔湯的嫌疑，強調即使輸掉初選也不會攻擊對手，要大家尊重自己參選權利。

賴清德日前參加一場記者會，當場有支持者喊出「蔡英文不倒，台灣不會好」，被認為賴系人馬已對蔡英文展開攻擊。他26日強調，反對任何人用攻擊的言論進行意見表達，強調即使輸掉選舉，也不進行攻擊。

賴清德說明參加民進黨內總統初選的原因是是看到民進黨困境與台灣局勢的險峻，才決定承擔下階段責任，因此必需進行一場君子之爭，希望不只候選人不互相攻擊，雙方的支持者也不要互相攻擊。

民進黨總統初選5人小組即將再度約談賴清德，他表示尚未接到黨中央任何訊息，但會接受安排。對於屢遭勸退，他表示希望社會大眾以民主信念接受這場總統初選。

他解釋，誰要代表民進黨參選總統，應該由人民決定而非黨內少數人，其次要接受制度，如果初選出線前就決定「某某配」的副手人選，給人觀感好像在分贓，甚至有「搓圓仔湯」的嫌疑。他提到初選制度是民進黨有別於其他政黨之處，堅持完成初選。

針對蔡英文總統在臉書發文要求全黨團結，賴清德認為初選的民主程序有助於團結黨員與凝聚社會支持力量，贏的人代表民進黨，輸的人有責任去支持贏的人，大家都有這樣的民主涵養，就沒有團結與分裂的問題。

(中時 )