屏東潮州特殊教育學校與伊甸基金會合作，26日盛大舉辦地板滾球競賽，吸引150人參加同樂。（謝佳潾攝）

屏東潮州特殊教育學校與伊甸基金會合作，26日盛大舉辦地板滾球競賽，吸引150人參加同樂。（謝佳潾攝）

被特殊奧運列為正式比賽的地板滾球，睽違2年後終於26日在屏東特殊教育學校盛大展開，當中不僅報名的身障朋友人數增加達150人，還因辦得太成功，縣府社會處有意於明年擴大舉辦為全國性趣味賽，讓大家玩得更盡興。

「轉出不屏凡的夢想-屏東區地板滾球趣味競賽」是由屏東特殊教育學校與伊甸基金會合作舉辦，繼2年前首次登場後，今年再度與屏東8個協會、150名身障朋友再度同歡，每個人都玩得不亦樂乎，還有同學很專業地先拿報紙先練一下。

伊甸基金會以倫服務中心主任黃靜君表示，滾球運動不像其他體育競賽需要很大的體力及肢體靈活度，但卻可以訓練肢體能力，因此麻腦協會長年在台推廣並舉辦賽事，而基金會也發現滾球真的很適合每位身障、精障朋友，他們能從中學到分辨顏色、手眼協調、辨識指令及交誼能力。

「但有許多身障朋友沒玩過。」她說，就南部地區而言，滾球活動幾乎都辦在高雄、台南，屏東的身障朋友若想體驗就得舟車勞頓前往參加，且獲得的訊息也不多，因此前年才會與屏東特殊教育學校等單位合作，在屏東舉辦首場滾球趣味競賽，而後反映相當好，今年的報名人數增加近50人。

社會處副處長徐紫雲指出，今年滾球大賽由屏東縣公益彩券盈餘分配基金補助，活動規模更勝以往，而看到此熱度，明年可望擴大舉辦為全國性趣味競賽，讓更多的身障朋友一起來同樂，不再僅限於屏東。

(中時 )