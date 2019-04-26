每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景。圖為墾丁海域珊瑚產卵。（蔡永春提供）

每年農曆3月23日「媽祖生」是珊瑚產卵爆發日，而該日的前1周、後2天也可見到產卵奇景，台灣珊瑚學會理事蔡永春以「海底夜市」來形容這期間的美景，但也因太多潛客聚集在此，擔憂生態遭破壞，為此呼籲潛水客觀賞要適度，且切勿踩踏珊瑚礁。

蔡永春觀察珊瑚生態23年，年年都為墾丁的珊瑚礁海域作記錄，他說，「媽祖生」是珊瑚產卵大爆發的日子，而該日前後也都可以看見，約一周前就會有零星產卵，可以觀察到1至2種，而大爆發時間約持續2天，可以看到2、30種。

蔡永春指出，珊瑚大概都在太陽下山後2至3小時開始產卵，而許多潛客也就挑在這段時間下水觀賞，此時的海洋世界宛如海底夜市，熱鬧非凡，不過就站在生態保護的立場，會擔憂太多的燈光照射會不會影響到生態，因此呼籲潛水客觀賞要適度。

他建議潛客最好在同一點分批下水觀賞，不要每個點都去，避免「開發過度」，而目前最多人去的核三廠出水口就是個好據點，不僅生態豐富，就潛客而言也相當安全，非常建議大家都在此點觀賞即可。

他說，多年來的觀察紀錄發現，墾丁海域的珊瑚種類越來越多，但數量卻越來越少，這與颱風肆虐、人為破壞有關，尤其以後者為重，水溫及汙濁度提高是主因，若為自然天災、珊瑚可斷裂再生，但如果是人為就無法救回，因此強烈期盼大家能更愛護海底生態。

(中時 )