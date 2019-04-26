國民黨前政策會執行長蔡正元昨在臉書稱，國民黨主席吳敦義曾靠個人力量募款4千萬元，直接交給韓國瑜作競選經費。高雄市長韓國瑜今回嗆，拿出證據，若有拿這筆錢，他會辭掉高雄市長職務。韓粉則到蔡正元臉書要求道歉。

蔡正元之後在臉書為韓國瑜試擬聲明如下：1、吳敦義主席和國民黨中央，沒有補助我競選資金，我能體諒，因爲國民黨真的很艱困。2、吳敦義主席有找他的朋友幫忙募款，金額多少，我沒計算。但不論多少，我都很感謝。

韓粉回應說：「拿出證據好嗎？出一張嘴。」、「證據。」、「國民黨不團結就算了，你還在那邊提油放火。無言。」、「不是有所本說4000萬，這時又變成幫他聲明不論多少了。」、「先幫你自己聲明吧：如果他沒拿4000萬，你馬上吞下曲棍球。」、「證據拿出來啊！有什麼好怕的！」、「這麼重大的事，還是應該以證據為主。」、「既然蔡先生造成大家的困擾那就道歉。兩邊都說沒4000萬，還是道歉吧。」、「老蔡，你拿不出確實證據，就應該跟韓市長道歉！」

(中時電子報)