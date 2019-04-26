台中花博虧損10多億，誰要負起門票收入虧損的責任仍爭論不休，市長盧秀燕（右）與前市長林佳龍陣營為虧損肇因互嗆。（盧金足攝）

台中花博24日閉幕時，市長盧秀燕還與前市長林佳龍握手致意展現風度！新聞局長吳皇昇26日即以「破解台中花博虧損真相，讓數字說話！」表示前市府預估800萬入園人次，規畫300萬張可一次免費參觀花博卡，實際購票數最多僅500萬張，注定虧損至少達10億8000萬；對此，龍陣營由花博前發言人陳文信站上火線，也以「讓數字說話」反擊，強調「免費的最貴」，新市府應正視無限次免費政策導致大幅降低入園人數及收入，不能硬將錯誤政策導致營收虧損推向前朝。

台中花博落幕，但門票收入虧損問題持續爭論，吳皇昇表示，林佳龍和盧秀燕實施免費政策加總人次，僅233萬多人次，低於前市府規畫容許300萬免費人次。遑論進一步造成營運虧損；免費優惠期間單日平均9200人次，提升71.25％參與率，帶動伴手禮、餐飲、飯店、交通等花博周邊經濟效益。

「活動看總體經濟效益，但實際營收虧損應讓數字說話」，吳皇昇說，前市府預估800萬入園人次，規畫300萬張可一次免費參觀的花博卡，按此邏輯實際購票數最多僅500萬張，花博特別預算編列門票收入16億8000萬，每張票至少要收336元，與實際票價落差甚大，注定虧損至少達10億8000萬。

花博在爭議聲中說再見，盧秀燕感謝胡志強、林佳龍兩位前任市長及各界對花博的努力，對於前市府辦理花博的所有措施，她會「概括承受」，提出市民免費政策是順應民意，新政策絕無導致營收虧損。

曾深入參與花博作業的陳文信，也以「讓數字說話」駁斥，去年11月開幕月為153萬4180人入園、12月158萬9000人，未實施免費政策前入園人數，連續2個月都突破150萬人，入園人數相當可觀，顯見市民及各地遊客對花博的肯定，前市府規畫市民免費一次、無限次半價，加上花博的口碑擴散及原規畫陸續推出的行銷活動，可預期人數及收入均可攀升。

陳文信說，在新市府的全市市民、全世界12歲以下全面無限次免費政策下，及擔心因擁擠而品質降低的預期心理下，排擠更多外地有意願購票入園的觀光客；花博入園人數數據，顯示今年1月比去年12月大減45萬人，2月份農曆春節假期後更直接跳水跌破百萬人。

「免費的最貴！」陳文信強調，新市府應正視無限次免費政策導致大幅降低入園人數及收入，不僅營收不符預期、增加負債，更有損世界級博覽會的格局，硬將錯誤政策導致營收虧損推向前朝，相信市民自有公斷，選舉已經過了，勿再打泥巴戰，做出政績才視為政之道。

花博雖已結束，但後續問題仍牽扯龍燕陣營，雙方戰火短期內很難隨台中花博畫下句點。

(中時 )