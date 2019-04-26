嘉義市長黃敏惠（左三）頒獎表揚模範勞工果雕師蕭尚杰（右三）。（廖素慧攝）

嘉義市政府頒獎表揚54位模範勞工。（廖素慧攝）

嘉義市政府26日表揚54位模範勞工，由市長黃敏惠頒獎，讚揚勞工朋友是「百大品牌拚經濟、打造幸福嘉義」的珍貴資產，獲表揚的嘉基醫院資深醫檢人員賴純惠，她學習泰語、手語服務外籍及聽障人士，方裕元為基層勞工發聲爭取權益。

黃敏惠說，台灣最重要的力量來自於基層，感謝在基層第一線勞工朋友的努力，勞資和諧，才能攜手一起「拚經濟」，6都磁吸全台就業機會，嘉義市要打造有利投資的環境，帶動投資，磁吸就業機會，用經濟來拚升格，讓嘉義市成為雲嘉南觀光休閒消費中心、臺灣西部走廊消費新都心。

賴純惠任職於嘉義基督教醫院檢驗醫學科39年，她來自警察世家，老公以前是外事警察，深知外籍勞工及身心障礙者的辛苦，為了服務更多人，主動學泰語翻譯、手語，更21次到海外做醫療服務。

賴純惠說，曾有泰勞住院，因語言不通，導致長時間未進食，她及時幫忙翻譯，了解其需求而解決難題，還有泰勞喝酒摔傷，動腦部手術，術後失憶，她陪伴在身旁禱告，手術成功，很高興能幫助這些在嘉義工作的異鄉遊子。

果雕師蕭尚杰曾榮獲韓國亞洲名廚美食觀摩賽特金獎、日本台灣國際美食節挑戰賽銀牌獎、新北市果雕技能競賽銅牌獎，他說，在西瓜雕刻上「台灣」兩字，有一種驕傲感，做餐飲13年，他堅持「走自己想走的路，做什麼就要像什麼」。

嘉義市總工會理事方裕元工作27年，曾外派菲律賓廠支援，獲表揚為模範勞工，不忘為基層勞工發聲，他說，有些規模小的工廠，沒有工會，勞工權益受損卻如啞巴吃黃蓮，政府要照顧弱勢勞工，保障退休金權益。

(中時 )