Deseno推出英雄造型限定好禮。（哈拉影城提供）

電影相關活動。（哈拉影城提供）

台北市東湖哈拉影城配合上映的漫威電影《復仇者聯盟：終局之戰》，為影迷們推出了一系列的復仇者活動與優惠，與全民共同觀賞這部電影。

哈拉影城為回饋影迷，統一所有電影票價不加價，更攜手國際精品品牌Deseno推出限量復仇者雙人專屬套餐，市價1180元。除了可以獲得2張復仇者電影票、1份大份爆米花與2杯大杯飲料外，影迷們更可以直接獲得市價近1500元的漫威硬殼過夜包，配合電影片長，影城免費升級所有套餐碳酸飲料份量，讓影迷們捧著超大杯飲料，享受3小時電影劇情。

電影上映期間，影城更貼心進駐了數個1：1漫威英雄雕像，熒光幕前大飽眼福的影迷們可與漫威英雄們合照留念。現場更結合了線上活動，供拍照打卡上傳網路的會員粉絲們，加碼參加漫威行李箱的抽獎活動。

哈拉影城林凱倫主任表示，影城向來積極推廣與全民共享的理念，本次也考量到電影片長長達181分鐘，也特別在跨腳影廳增開許多復仇者電影場次，讓長時間待在座位上的觀眾可放置隨身物品，更享有超寬間距座位，用不同跨腳姿勢欣賞整部電影，不怕被打擾。此外，線上粉絲團同期也舉辦各式抽獎活動，是開放給大家共同參加的，鼓勵影迷們多多參與。

(中時 )