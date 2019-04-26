【專題影音】「星座送禮攻略」開外掛！母親節禮物不卡關_下集

中時電子報母親節超強送禮攻略登場！在開始之前呢，得先考考你幾個問題，畢竟花錢買禮物送媽媽不怕手軟、就怕送不到位！首先，你知道媽媽喜歡什麼類型的禮物嗎？或是你知道孩子的娘最近想要什麼嗎？最後重要的關鍵來了～你知道媽媽或老婆是什麼星座嗎？是屬於什麼星象呢？呃…不知道沒關係，放心小編絕不會出賣你，因為我們今天出大絕，有請正妹星座專家艾莉絲老師出馬解救大家，幫助大家朝星象的方向下手挑禮物，有了這份「#星座媽媽送禮攻略」開外掛，保證你走在買禮物的路上已經成功了一半！

星座專家艾莉絲聯手4位超人氣網紅，用「攻略」幫助大家挑到適合的禮物送媽媽！

【星座專家艾莉絲X 4位人氣網紅聯手出招】

這一份母親節「送禮攻略」可厲害了！由正妹星座專家艾莉絲老師出招，聯手4位不同領域的超人氣網紅：崴爺、私廚女王Irene、TK奶爸、恬寶，從老師精心整理的四大星象媽媽的特質裡找到選購禮物的線索，網紅們則化身為超級特派員，幫助在禮物海裡迷航的各位，縮小範圍，成功挑到適合的禮物一秒擄獲媽媽的心！

(星座送禮攻略上集：風象星座)

「風象星座媽媽」的禮物由帥氣的斜槓大叔「崴爺」出馬！這個任務對他來說實在小CASE～老師的攻略提示了風象星座媽媽平時重視溝通與交流、也非常喜歡接收新的資訊，送上時尚、流行的三C類商品最適合！那麼崴爺幫大家挑了什麼禮物呢？快點看看影片吧！

帥氣的斜槓大叔崴爺信心滿滿，出馬搞定風象星座媽媽的禮物。

(星座送禮攻略上集：火象星座)

「火象星座媽媽」的禮物由甜美靚媽「恬寶」出馬！火象星座的媽媽個性開朗又熱情，對付她們不必拐彎抹角，「丟直球」就對了！喜歡成為眾人目光中心的她們，送上華麗時髦的精品肯定錯不了！恬寶帶大家到哪裡去挑禮物呢？快去看看影片吧！

甜美靚媽恬寶認為對付火象星座媽媽不必拐彎抹角，丟直球就對了！

(星座送禮攻略下集：土象星座)

最務實的「土象星座媽媽」的禮物可是個困難任務，但是由TK奶爸出馬絕對搞得定！家裡養了四隻狗、十一隻貓、一個兒子、一個老婆的他，什麼困難都難不倒！快跟著TK奶爸一起去瞧瞧他帶大家到哪裡去挑選高CP值又能兼顧實用性的禮物吧！

TK奶爸出馬搞定務實的土象星座媽媽，挑選兼具實用與高CP值的禮物。

(星座送禮攻略下集：水象星座)

女王今天不下廚，要帶大家都挑禮物！「水象星座媽媽」交給私廚女王Irene就對了！身為雙魚座的她最懂水象星座～水象星座絕對是四個星象裡最居家、最溫柔的星象了，要擄獲她們的心首先從日常生活裡觀察，不需要太華麗或浮誇的禮物，愈是發自真心的表現，愈能討她們歡心！一起去瞧瞧Irene帶大家到哪裡挑禮物吧！

私廚女王Irene今天不下廚，本身就是水象星座媽媽的她完全掌握喜好。

最後，艾莉絲老師也為全天下媽媽獻上最棒的祝福，其實不管禮物貴重與否，心意一定是最重要的！只要是出自於真心挑選的禮物，相信收到的媽媽都會覺得非常幸福的！快點跟著我們的「星座送禮攻略」影片出發挑禮物吧！

「星座送禮攻略」開外掛！母親節禮物不卡關

風象星座：雙子座05.21～06.20、天秤座09.23～10.22、水瓶座01.20～02.18

火象星座：牡羊座03.21～04.19、獅子座07.23～08.22、射手座11.22～12.21

土象星座：金牛座04.20～05.20、處女座08.23～09.22、魔羯座12.22～01.19

水象星座：巨蟹座06.21～07.22、天蠍座10.23～11.21、雙魚座02.19～03.20

(中時電子報)