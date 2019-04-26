貓咪盃競賽在教育部支持下，開辦至今邁入第6年，今年首度由彰化縣政府主辦，全台22縣市約328名選手參加，人數再創新高。（吳敏菁攝）

貓咪盃競賽在教育部支持下，開辦至今邁入第6年，今年首度由彰化縣政府主辦，全台22縣市約328名選手參加，人數再創新高。（吳敏菁攝）

貓咪盃競賽在教育部支持下，開辦至今邁入第6年，今年首度由彰化縣政府主辦，全台22縣市約328名選手參加，人數再創新高。（吳敏菁攝）

全國貓咪盃SCRATCH競賽在教育部支持下，開辦至今邁入第6年，今年首度由彰化縣政府主辦，在建國科技大學登場，全台22縣市約328名選手參加，人數再創新高。透過程式設計競賽同台較勁，激盪創意的火花。

戶外同時邀集各縣市特色學校進行「創意市集」多達40攤，還有首度登場「Brain

Go主題體驗區」，各式攤位邀請大家來闖關！為期兩天的活動提供參與師生有別於以往的樂趣及體驗，豐富多元的展出內容不容錯過。

教育處表示，「SCRATCH」是麻省理工學院開發的電腦程式平台，不需先學程式語法，透過拖拉積木方塊方式，即可撰寫程式、設計遊戲，發揮巧思讓主要角色「貓咪」依指令進行各種動作，啟發學童學習興趣，培養邏輯思考及解決問題能力。

縣長王惠美表示，AI人工智慧風潮已經席捲全球，特別是運算思維與程式設計已是推動資訊教育重要一環，這次感謝建國科大提供場地，比賽用的電腦全部是首批新購置的電腦讓選手使用，現場除了有328位選手的競賽，還有創意市集，並首創由彰化師範大學等學校舉辦「Brain Go主題體驗區」相關展出，包括有程式設計、機電整合

、互聯網三大主題。

建國科技大學校長江金山表示學校有幸參與這次活動，看到這麼多年輕人，是國家未來的希望，希望學子把寫程式的能力應用發揮到極致，和國際來接軌。

王惠美表示，彰化縣近年於中小學資訊課程積極推動SCRATCH程式設計教育，並規劃資訊教師知能研習，從教師引導學生進行課程推動，落實以運算思維解決問題之資訊教育目標，希望培養學生駕馭科技的能力，利用科技來發揮創意、解決問題。期能透過這次活動，給學童一個發現自我、表現自我的最佳舞台，給予各縣市師生滿載而歸的交流體驗。

(中時 )