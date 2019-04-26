台南市地政局6月26日將標售7處市地重劃區，其中平實營區的3657坪商業用地首次招標，日前已吸引許多建設公司詢問，開標前即倍受矚目，台南市地政局準備以每坪85.6萬起標，未來將成為台南市重要商業區。

台南市地政局近期完成安南區九份子、東區平實營區、新營區客運轉運中心、佳里國小市地重劃與東區南台南站副都心第一期、永康砲校第一期、東區德高區短徵收等7處開發區域，31筆土地分成26標，6月26日一口氣標售。

這次開標土地中，以東區的平實營區第45、46兩塊併號共3657坪土地屬商業用地最受矚目，不但附近生活機能良好，附近公共設施完善，且土地方整易於建築使用，是許多大型建商早已引頸企盼的黃金地段，在開標前詢問度最高。

7處開發區共31筆土地標售價格落差甚大，新營客運轉運中心有每平方公尺2萬4500元的起標價格，但平實營區兩塊商業用地已準備喊出每平方公尺25萬9000元（折合每坪85.6萬元）的底標價格。

平實營區重劃開發工程花費6年，未來還規畫設置先進運輸系統轉運站，台南市地政局上次已先標售部分住宅區，這回首次標售商業地段，得標價格勢必更高，台南市地政局30日將在官網公告開標細節資訊。

(中時 )