謝坤達為戲半裸。（三立提供）

林思宇劇中意外看到謝坤達半裸。（三立提供）

細長棍遮「重點部位」。（三立提供）

謝坤達（右）和林思宇。（三立提供）

台視、三立週日新偶像劇《月村歡迎你》劇情主打「北漂」及「契約婚姻」，被契約婚姻綁住的就是謝坤達與林思宇。林思宇在劇中飾演一位購物台天后，謝坤達在料理店工作，個性耿直，卻為了守住阿公遺囑決定北漂回鄉，與林思宇結婚，完成一年的婚姻契約。

謝坤達與林思宇有不少逗趣演出，謝坤達說自己喜歡看喜劇，特別是周星馳的一系列電影，因此也喜歡嘗試一些喜劇節奏的表演方式，至於會不會打動觀眾、有沒有喜感戲胞就讓觀眾評判。首集劇情中有一幕謝坤達沐浴滿身都是泡泡，意外被林思宇撞見，兩人驚嚇誇張的表情充滿笑點。拍這場戲時，林思宇笑說，以前都是在看偶像劇時欣賞這樣的劇情發展，想不到有朝一日自己竟然有機會能演出這一幕，這也是人生第一次近距離面對偶像，而且與他正面裸上身對戲。

平常不太裸露身材的謝坤達，未料一脫竟滿足劇組女性工作人員，大家都竊竊私語原來謝坤達身材這麼有看頭，謝坤達笑說，不太會給自己打分數，平時去健身房運動身體線條也沒特別雕塑，看順眼最重要。謝坤達天生就愛運動，但每次只要一拍戲就很可能有好幾個月無法運動，必須打掉重練，開拍之前他不像一般男星都會在一旁狂做伏地挺身，好讓身材血脈噴張，他倒是很有自信的直接上場。

林思宇也表示，原本拍這場戲之前還蠻興奮的，畢竟全劇組非常期待這一幕，心想要好好檢視一下謝坤達健身成果，結果發現原來自己沒想像中勇敢跟大膽，到了現場超害羞、完全不敢直視，眼神幾乎沒有往下游移過，不敢亂開玩笑。

林思宇誇謝坤達在身材保養上維持得非常好，絕對是90分以上的標準身材，其中有一幕是為了呈現全裸狀態，大家在討論要拿哪個大小的長棍來遮下半身，結果導演選了一根比較細的試試看，謝坤達還自信的說：「這哪遮得住啊。」最讓謝坤達開心的是，當他脫掉衣服，導演在眾人面前讚美說：「坤達是我拍過身材最好的男主角！」這句話讓謝坤達樂了好多天。該劇5月5日晚10點於台視播出。

(中時 )