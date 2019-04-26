左鎮因嚴重人口老化及人口流失，成為全台十大極限村落之一，公舘社區發展協會抱持希冀為故鄉帶來新生的理念而成立；昔從事水電工作的王仁士8年前生了一重病，臥床長達4年，大病過後，因後遺症無法繼續原本工作，透過送報及打零工過活，直到尋求永康就業中心玉井就服台協助，得知故鄉公舘社區有多元進用人力需求，透過媒合找到工作，人生就此改變。

王仁士進入協會後，主要擔任社區農園芳香萬壽菊的種植工作，芳香萬壽菊表面看似不起眼，但全株散發特殊果香，兼具觀賞、茶飲、烹調、驅蚊等用途，是協會主要推廣產品之一。王仁士雖毫無經驗，土法煉鋼拚命問、到處學，研究出一套最佳種植技巧，如今已能侃侃而談「阡插法」心得。

王仁士說，工作時每次看見花朵開的燦爛，心中希望就會油然而生，小小花朵竟有如此旺盛生命力，讓他對自己的生活更有信心，工作近1年來，收入穩定、心情愉悅。

在多元就業開發方案協助下，他不僅獲得穩定收入，更難得的是練就一身無法取代的經驗。公舘社區發展協會總幹事陳柳足表示，王仁士工作認真，在協會有「推銷王」名號，協會農產品和在地特色經他介紹，都化為生動的故事主角，她也感謝勞動部多元就業開發方案扶植協會計畫，讓舘凝聚社區力量，並把地方產業行銷推廣出去。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心的主任黃豑頡表示，透過多元就業開發方案多元性、創意性、地方性及發展性促成在地產業發展，讓求職者的人生獲得新篇章，也讓有心為地方發展的協會找到志同道合好夥伴，共創雙贏。

(中時 )