鴻海董事長郭台銘表態參加國民黨總統初選，公開表示「軍國大事，後宮不宜干政」，引起外界討論，對此，台中市長盧秀燕指出，她認識曾馨瑩，她非常的溫婉，不管郭董做甚麼事情，她都全力幫忙，並且堅信如郭台銘成為國民黨候選人的話，她一定會回心轉意成為他背後最大的支持力量。

盧秀燕26日傍晚率隊前往北屯區景賢路雨水下水道視察，面對媒體詢問，是否擔心國民黨分裂，她回應，不希望國民黨有這麼多好牌，結果牌打得亂七八糟的，她認為，每個人少講兩句話，可以把事情化繁為簡，也許可以好好處理。因此，她也決定這兩天不會針對這個事情再發表意見。

另，她也對郭台銘「後宮不得干政」說，提出看法，盧秀燕說，其實他的太太非常的溫婉，不管郭董做甚麼事情，她都全力幫忙，而且都成為郭董背後很重要的精神支持力量，盧秀燕認為，她可能沒有料到郭董要從政，情緒上受到非常大衝擊。

盧秀燕也認為，最後若郭董還是維持參選的決定，甚至成為國民黨候選人的話，郭董的太太曾馨瑩一定會回心轉意去幫忙，成為他背後最大的支持力量。

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(中時 )