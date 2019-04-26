馬祖青年張志匡從小熱愛運動，結合本身興趣、所學來台創立私人運動招待所。（葉書宏攝）

馬祖青年張志匡從小熱愛運動，結合本身興趣、所學來台創立私人運動招待所。（葉書宏攝）

馬祖青年張志匡從小熱愛運動，結合本身興趣、所學來台創立私人運動招待所。（葉書宏攝）

馬祖青年張志匡從小熱愛運動，從東華大學運動與休閒學系畢業後，結合本身興趣、所學，先在健身中心擔任教練2年，隨後與友人一起合開私人運動招待所，他認為，推廣運動健身對民眾有幫助，日後若有機會也願意回到故鄉，透過運動回饋鄉里。

「運動是一件快樂的事情！」張志匡說，從小熱愛運動，接觸過籃球、壘球等，國中時期開始就會獨自健身，但當時年紀還小，都是無系統的練習，直到大學後接受正規的訓練，不斷精進考取美國的相關證照。

據悉，張志匡擁有美國肌力及體能訓練協會專業體能訓練證照（NSCA CSCS）、美國舉重協會（USAW）運動表現教練（SPC）認證、美國有氧體適能協會（AFAA）重量訓練認證（WT）、懸吊式阻力訓練認證、運動醫學教練認證（TRX STC SMSTC）。

張志匡表示，大學畢業後曾在健身中心擔任教練，一開始很累，連和客人打交道、介紹都相當羞澀，曾經想過要放棄，但運動健身是自己的興趣，他只能獨自摸索，不斷告訴自己「我可以！」堅持2年後，遂決定要創業，推廣自己最熟悉的運動。

他強調，創立的私人運動招待所著重訓練、服務以及環境三大品質，未來若有機會，也會願意回到馬祖故鄉分享自己的健身經驗，藉此回饋鄉里，培養正確的運動觀念，一起健康樂活。

值得一提，私人運動招待所內除了健身器材外，張志匡也添購Power Plate震動訓練機、Keiser氣壓式阻力訓練器材等，透過專業的器材，協助愛好者事半功倍，擁抱健康。

(中時 )