坊間常見醫美事故，如隆乳後植入物跑到腹腔、抽脂鬧人命等，衍生的醫療照護往往由健保買單。為避免不合理支出，全民健保會委員謝武吉提案，要求執行醫美手術的機構負擔事後支出。該提案終因執行困難，未獲健保會通過，決議先行擱置。

謝武吉指出，醫策會曾針對醫美機構進行認證，參與認證並通過的機構僅有5家。醫美事故發生後，嚴重者可能需使用葉克膜治療，或被送往加護病房急救，衍生的醫療費用由健保負擔，相當不合理。

謝武吉表示，衛福部未能掌握醫美事故的數據，也無從得知每年造成多少健保資源的浪費，導致該提案遭以「實施困難」為由擱置。事實上，可設立吹哨人獎勵機制，一旦出現主動申報醫美事故的案例，即可揭開事件緣由，藉此避免健保資源的浪費。

新光醫院耳鼻喉科暨醫學美容中心主治醫師邱昱勳表示，醫院一般收治醫美手術失敗的病人時，都會申報健保，但手術失敗不全然是原先機構的責任。舉例而言，醫師若已告知術後不能喝酒，民眾卻充耳不聞，可能造成傷口發炎、預後不佳。對於是否該由執行手術的機構負擔治療費，他認為需視民眾與機構的溝通而定。

健保會執行秘書周淑婉表示，健保會成員一致認同謝武吉的理念，然而單純醫美，或意外導致的醫美需求仍難以界定，因此該提案的執行仍有困難，決定先行擱置，等待環境成熟，再考量如何實施。

(中時 )