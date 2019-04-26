苗栗縣苑裡鎮公所在火車站前租用台鐵土地設置免費停車格，屢遭一名婦人長期占用，她曾多次將車子停在公所為便民每年花25租下的停車格後就搭火車離開，停放時間動輒十天半個月。鎮長劉秋東今天到場留下勸說紙條，盼當事人節制，未來也將全面思考妥善管理策略。

「拜託你不要影響大家」苑裡鎮長劉秋東表示，鎮公所1年以新台幣25萬元租金，向台鐵租用苑裡火車站前土地，設置數個停車格，提供通勤民眾購票、接送等臨時停車需求，基於便民考量，未實施收費，但婦人一停就是十天半個月，長期占用已經造成其他民眾不便，呼籲婦人「拿出公德心」。

在火車站前排班的計程車駕駛指出，這名婦人過去曾多次將銀色休旅車停放在免費車位，接著人就搭火車離開，停放時間動輒1、2週到1個月，甚至更久；這幾天，銀色休旅車又出現，「已經停了10多天」。

計程車運將說，曾好言相勸婦人不要長時間占用，並告知火車站附近另有建國免費停車場，不過，對方依然故我，甚至臭臉回稱「要尊重老人家」。

警方指出，因停車格為公所租用，開放讓民眾免費停車，對於婦人長期占用行為並無法源可裁罰，經聯繫婦人，對方聲稱人在台北，會盡快回去移車，讓警方也很無奈。不少民眾提議「使用者付費」，苑裡鎮公所表示，收費機制應將全鎮停車空間納入檢討，考量火車站前免費停車格數量不多，目前已設置公告提醒，呼籲民眾勿長時間占用，後續再全面性思考妥善管理策略。

車子佔據火車站前車格將近兩個禮拜卻只能柔性勸說，當地鎮長留下字條希望對方趕緊移車。

(中時電子報)