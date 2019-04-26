馬祖海巡隊今（26日）上午10時許，查獲越界作業的大陸漁船。（葉書宏翻攝）

馬祖海巡隊今（26日）上午10時許，查獲越界作業的大陸漁船。（葉書宏翻攝）

陸漁船越界 馬祖海巡隊帶回3人

馬祖海巡隊10037艇與特勤快艇609艇今（26日）上午10時許執行勤務時，接獲巡防區雷情通報，發現1可疑目標立即前往查處，於亮島外1.1浬處海域，查獲一艘無船名大陸漁船越界作業，巡防艇立即廣播要求停船受檢，並配合特勤快艇優勢警力執行登檢作業將該船帶回。

馬祖海巡隊表示，依《兩岸人民關係條例》對越界陸船予以懲處，另為防制非洲豬瘟疫情進入國境，加強船上各艙間物品及所帶食物清查，經查均無相關豬肉及其製品，並實施全船檢疫除污後，將該陸籍漁船及3名大陸漁民押返南竿隊部偵辦。

馬祖海巡隊表示，將持續執行「護永專案」，並配合特勤快艇以靈活勤務規畫及優勢警力，針對大陸漁船常出沒海域提高巡邏密度，嚴防非法越界捕魚大陸漁船，以守護馬祖海域海洋資源。

馬祖海巡隊呼籲漁民朋友勇於舉報，倘若發現越界陸船，請打海巡118免費服務電話，海巡署將會立即派艇前往處理，以共同維護漁業資源及我國漁民作業權益。

(中時 )