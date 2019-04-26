台北市艋舺夜市推出專屬「艋舺美食特搜」APP，網羅在地81家店家，結合店家介紹、點數累積與折價券等功能，更祭出限時優惠，即日起至5月25日下載並註冊即可獲得點數45點，每15點可至艋舺商圈合作店家兌換15元折價券，歡迎民眾揪團前往呷好料。

適逢艋舺啟天宮料館媽祖遶境，當地商圈找來知名部落客海豚男，以千里眼及順風耳為理念，設計Q版吉祥物「千仔」及「順仔」，另外也結合在地81家美食、飲品推出「艋舺美食特搜」APP，大腸、滷味、鹹水雞通通有，還推出限定折扣，要讓大小朋友吃得開心、買得開心。

台北市艋舺夜市商圈發展促進會理事長李昭成表示，萬華人文歷史豐厚，期盼結合在地信仰與夜市特色，吸引更多觀光客遊覽，此外商圈也與大稻埕、延三觀光夜市合作推出快閃活動，取代以往單打獨鬥的行銷方式。

北市商業處副處長江美玲表示，繼去年寧夏夜市推出「寧夏熊孩子」APP後，艋舺夜市商圈發展促進會也依「台北市提振商圈產業商機補助要點」申請補助推出APP，透過介紹在地店家、儲值、優惠券等多元功能，活化商圈發展。

即日起至5月25日前下載APP並註冊即可獲得點數45點，每15點可至艋舺商圈合作店家兌換15元折價券，歡迎民眾前往享用在地美食。

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