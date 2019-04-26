富邦悍將最有經驗的捕手方克偉，去年底因右手肘骨刺開刀，26號傷癒復出，重返一軍先發行列。方克偉在二軍打擊近況良好，31打數擊出12支安打，打擊率高達3成87，今天更在第5局打出本季第1轟，用球棒證明自己回來了。

方克偉在賽前透漏恢復狀況，術後只有傳接球恢復比較慢，打擊已經恢復正常，雖然很久沒在一軍出賽，不過上禮拜就已經隨隊比賽，這禮拜登錄一軍心情已經準備好，不會太緊張。果然26號對戰中信兄弟，從蔡齊哲手中擊出陽春炮。

在富邦悍將日籍投捕教練古久保健二的訓練下，方克偉表示學到不少新東西，尤其下盤訓練得很紮實，教練帶來不同的觀念，無論補位、引導投手，都讓自己有新想法。

而談到陣中備受矚目的狀元郎戴培峰，方克偉誇獎他是個很有潛力的捕手：「其實我和林宥穎都會討論，戴培峰雖然出賽經驗不多，但守備和阻殺都很不錯，配球的話可能因為對中職打者還不熟悉，但宥穎會教他如何配球，可惜目前還沒遇過他。」

(中時電子報)