30歲港姐黃心穎最近因介入許志安和鄭秀文婚姻聲名大噪，今(26日)港媒報導她為遠離風暴，已赴洛杉磯避風頭，在機場時她雖不願回答記者問題，但眼尖網友發現，黃心穎當時頭戴的是林俊傑旗下潮牌的鴨舌帽，上面寫著：「Still Moving Under Gunfire」，意指在槍林彈雨裡繼續往前走，疑暗示心情。

據《東網》報導，黃心穎稍早現身機場，被發現頭上戴著寫有勵志話語的鴨舌帽，被推測是她用來自我勉勵的話語，求證馬國明黃心穎出國一事，對方不願多說，只表示：「沒回應，多謝關心」，無綫高層樂易玲則說想讓黃心穎有多點時間和空間休息，強調她這回有先正式提出請假。

另一方面，自事情發生後不斷發聲力挺黃心穎的男星梁裕恆，昨PO出影片暗指鄭秀文、許志安「沒真的愛過」後，今被網友發現梁裕恆悄悄下架影片，並刪除跟黃心穎有關的圖文，令人好奇是否被當事人要求刪文。

(中時電子報)