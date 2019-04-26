F-35維修工作中的全自動化物流信息系統

美國聯邦政府問責辦公室(GAO)指出，該部門在2018年的一段為期8個月的期間對F-35戰機進行調查發現，全球F-35備戰妥善率大約只有50%，另外有30%的F-35在廠內等待維修材料與零件。這些數字顯示，過去數年來五角大廈要求洛馬公司提高F-35妥善率的做法完全失敗，而且未來隨著F-35新機增加，情況可能還會更糟。

據《防務新聞》(Defense News)報導，過去幾年國防部要求F-35承包商洛馬公司改善訂購、儲運與維修備件的方式，以提高F-35執行任務的能力。但是4月

25日發布的政府問責辦公室報告公指出，以大部份5至11月的數據分析，零件件短缺對F-35妥善率和備戰能力率影響最大，報告也暗示情況可能愈來愈糟。

美軍F-35除了戰機品質令人質疑之外，後勤維修與零件供應等系統性問題更是嚴重。（圖／美國空軍）

報告中說，「我們曾於2017年報告中指出，國防部不斷面臨F-35戰備狀態過低的挑戰，其中庫存待料時間總數長達6年，重大備件短缺導致F-35無法出勤的時間大約佔20%。」

「根據主要承包商提供的數據，2018年5月到11月期間，備件短缺導致F-35有高達29.7%的時間無法出勤，具體而言，F-35零件備料供應鏈無法維持作戰部門所要求的戰機妥善率。」

報導說，前國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)曾於去年秋天表示，這種情況將會讓使用F-35的美國空軍、海軍和海軍陸戰隊無法在2019財政年度結束前達到80%戰備妥善率的要求。而由於妥善率的數字非常敏感，去年軍方已停止公布戰機出勤率數字。然而，GAO提出的數據表明，在馬蒂斯提出要求後，狀況仍未見改善。

報導表示，所有的軍種使用的不同版本F-35整體妥善率都在50%左右徘徊，都離60%的目標太遠。而能達到妥善率目標的戰機數量上，艦載版F-35C僅2%，陸戰隊版F-35B略高於16%，空軍版F-35A則為34%。

GAO懷疑非常今年是否能達到80%妥善率的目標，這事涉國防部未來備件庫存採購計劃。但即便是備件充足，也只能使妥善率提到至70%，因為其中還有些需要長時間維修。

像所有複雜的問題一樣，F-35零件短缺沒有單一解決方案，會牽涉到許多因素。GAO說，例如倍受指責的物流信息系統(ALIS)，很多時候要靠手動才能解決問題。此外還有機艙蓋上的隱形塗層脫落速度遠超出意料之外，等等。為了應對這些問題，國防部正在尋找額外的資源或考慮變更設計。

洛馬公司也為此發表聲明指出，該公司已對承包廠商採取一些關鍵性措施來改善零件供應問題，未來可讓較新的F-35妥善率超過60%，有些中隊還能達到70%。

(中時電子報)