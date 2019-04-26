行政院副院長陳其邁受邀到高雄大學社團演辯社主辦的「一其邁向美好未來」講座，受到學生熱情歡迎。（林雅惠攝）

行政院副院長陳其邁26日晚間受邀到高雄大學社團演辯社主辦的「一其邁向美好未來」講座時，針對媒體詢問前立委蔡正元臉書爆料國民黨主席吳敦義曾募款4000多萬直接交給韓國瑜競選高雄市長，陳其邁強調不知訊息真假，但他呼籲當事人有必要對此事說清楚，他表示，國民黨選舉若涉及金錢指控，令人擔心又走回國民黨權貴密室的老路，應該要開大門走大路，這對國民黨改革或民主政治改革才會有較好的發展。

對於韓國瑜幾乎沒參加行政院會，陳其邁也說，他鼓勵韓有時間要多參與，韓對於地方的建設需求中央一定會全力協助，畢竟中央及地方合作才是人民所期待的。

陳其邁說，韓國瑜花很多時間在兩岸、政治及選舉上，他期待韓能落實政見承諾，經濟一百、政治零分，因市長的責任就是要把市政做好，他非常期待高雄建設能夠更好。

針對民進黨總統初選總統蔡英文、行政院前院長賴清德之爭持續，陳其邁說，民進黨期待初選及初選後都能夠團結合作，選舉的挑戰非常困難，兩位都非常有智慧，也許意見不同，但團結合作是民進黨共同的語言，會有智慧來解決這問題。

如果一旦高雄市長有補選機會，是不是會回來高雄？陳其邁巧妙的回答說：「高雄是我的家，心在這裡，永遠把高雄當作是我的家」。

(中時 )