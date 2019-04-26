從瘋狂韓粉到激烈韓黑，前立委蔡正元的行徑令人跌破眼鏡。他一句「吳敦義曾募款4000多萬直接給韓國瑜競選高市」，引起軒然大波。前文化大學新聞系教授胡幼偉說，以蔡正元的政治歷練，很難理解他為何這麼講。網友則解讀，如果某事很奇怪，通常是有「利益」在後面起作用！

蔡正元昨天臉書爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4000多萬直接給韓國瑜競選高市，似為吳敦義出氣，對此，當事人陸續有回應。韓國瑜為此大怒，稱他的愛與包容不是沒有限度的，要蔡正元不要「為黑而黑」，並說若有拿錢就辭高雄市長。吳敦義則說，他有募款但沒經手錢，也不知4000萬元從何而來，韓國瑜稍後再回應，要消化一下資訊，明天統一回答。

胡幼偉今在臉書上談到此事，直言「蔡正元為何要這麼說？以他的政治歷練，我很難理解他為什麼要這麼說。」

對於蔡正元的驚天爆料，網友扮柯南解讀他到底怎麼了，「莫非也中了新台幣病毒」、「通常，如果某事很奇怪，通常是有『利益』在後面作用」、「可能是想向蔡當局以黑韓交換減輕官司的刑度吧？否則怎會亂射黑箭？」、「可能是一場苦肉計，蔡燃燒自己，讓韓這兩天的負評回正一些」、「結果他自己也政治自殺了」、「小蔡怎麽變化的這麼大？人心真可怕！」。

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(中時電子報)