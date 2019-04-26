許姓男子25日開車出門，妻子晚間急尋丈夫不著，騎車四處找人，發現丈夫車子停在鶯歌環河路，丈夫在車內已沒了呼吸心跳，嚇得通報消防人員，仍回天乏術；檢警26日相驗，未發現有外力介入，疑許男是呼吸急性衰歇死亡，詳細事發經過待檢警進一步釐清。

妻子向警方表示，丈夫1個月前常說自己呼吸不到空氣，也有掛號三峽恩主公醫院檢查，不料卻發生此事。

檢警調查，死者衣著整齊，現場也沒有打鬥痕跡，法醫26日下午相驗未發現有外力介入，疑呼吸急性衰歇死亡，詳細事發經過待檢警進一步釐清。

(中時 )