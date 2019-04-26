鶯歌男子猝死路邊 疑急性衰竭亡 21:142019/04/26 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 許姓男子25日開車出門，妻子晚間急尋丈夫不著，騎車四處找人，發現丈夫車子停在鶯歌環河路，丈夫在車內已沒了呼吸心跳，嚇得通報消防人員，仍回天乏術；檢警26日相驗，未發現有外力介入，疑許男是呼吸急性衰歇死亡，詳細事發經過待檢警進一步釐清。 妻子向警方表示，丈夫1個月前常說自己呼吸不到空氣，也有掛號三峽恩主公醫院檢查，不料卻發生此事。 檢警調查，死者衣著整齊，現場也沒有打鬥痕跡，法醫26日下午相驗未發現有外力介入，疑呼吸急性衰歇死亡，詳細事發經過待檢警進一步釐清。 (中時 ) #衰竭 #猝死 也許您會感興趣 推薦閱讀 他洗冷水澡猝死 醫：這種情況別洗 20:462019/04/24 新知 電話講一半 苗栗調查站主任猝死 04:102019/04/25 社會新聞 社會熱門新聞 一場1200萬元的車禍 賓士車主PO網自嘲「完勝演出」 - 社會 - 中時 火辣女裸逼嘿咻復合 男聲請保護令 - 社會 - 中時 保險套變少了…揭妻與教練玩深蹲 - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 夫妻南北分隔 41年沒性生活 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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