高雄市鳥松區神農路附近，26日上午8時30分左右，發生了一起疑似自來水管主幹管破裂導致積水案件，有自小客車熄火拋錨停在路中間，因適逢上班時間，現場塞車嚴重；目擊者表示，一轉眼間水就淹到半個車身高，所幸無人受傷。

(中時 )