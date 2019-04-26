疑自來水管破裂 鳥松大晴天淹水車拋錨 21:172019/04/26 中時 林雅惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疑自來水管破裂 鳥松大晴天淹水車拋錨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市鳥松區神農路附近，26日上午8時30分左右，發生了一起疑似自來水管主幹管破裂導致積水案件，有自小客車熄火拋錨停在路中間，因適逢上班時間，現場塞車嚴重；目擊者表示，一轉眼間水就淹到半個車身高，所幸無人受傷。 (中時 ) #淹水 #鳥松 #自來水 #自來水管 #時間 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 每天都回到現場 04:102019/04/22 藝文副刊 小怪手深夜無故起火 台中港引虛驚 16:542019/04/22 社會 防鹿港溪汛期溢堤 鹿港鎮長許志宏要求縣府提前清淤 19:502019/04/22 生活 白綠合體抗藍 柯稱時間到再講 01:182019/04/23 政治要聞 兆豐銀推STM 壓縮開戶時間大舉擴張客群 14:012019/04/23 財經 新北交安大整頓 事故排除時間減半 15:472019/04/23 生活 休旅車撞歪電桿 駕駛落跑辯稱找拖吊車 16:212019/04/23 社會 南屯文山里老舊自來水管線汰換 忍4個月換優質用水 19:332019/04/23 生活 自來水水質抽檢 合格率達百分百 04:102019/04/24 地方新聞 塭寮溪淤積進逼瓦瑤橋 市議員揭通洪斷面不足 16:042019/04/24 生活 社會熱門新聞 一場1200萬元的車禍 賓士車主PO網自嘲「完勝演出」 - 社會 - 中時 火辣女裸逼嘿咻復合 男聲請保護令 - 社會 - 中時 保險套變少了…揭妻與教練玩深蹲 - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 夫妻南北分隔 41年沒性生活 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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