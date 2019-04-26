國民黨主席吳敦義日前表示，國民黨2020總統初選，包括前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、鴻海董事長郭台銘等人，恐怕還有其他人加入。名嘴蔡玉真指出，是比郭更令人震驚的人。而這個名單，真把她嚇壞了！

蔡玉真在臉書表示，今天終於明白吳敦義這句話「還有人」指的是誰？繼郭台銘、韓國瑜之後，國民黨還有人要加入初選，而且是比郭更讓人震驚的人。她說她的line開始接到許多預言家的訊息，傳來的人，都是對吳主席非常非常熟悉，甚至是吳諮詢的對象，但是這個名單，簡直把她嚇壞了。不過，反正不管主動、被動，通通一起納入民調。

網友不禁紛紛猜說：「周美青？」、「難道是馬夫人要出門？」、「就還有馬前總統，有甚麼好神祕的。」、「是李登輝嗎？」、「除了小馬會震驚，其他人都還好吧~」、「可以提示嗎？名字是第一個或第二個或第三個都可以。」 、「甘是連戰？？」、「妙襌，徒子徒孫那麼多。」、「一頁書，還是素還真。」、「四隻腳的？！」、「張善政？」、「想知道。」其中一位網友直問：「小馬哥重出江湖嗎？」蔡玉真則回說：「有密切關係！」

(中時電子報)