孟耿如素顏現身黃子佼演唱會。（圖片提供：大鵬經紀）

黃子佼今（26日）在華山Legacy舉辦《黃子佼第一場演唱會》，演藝圈好友張清芳、柴智屏、卜學亮、蕭煌奇、黃大煒、蔡燦得、李明依、戴愛玲、LuLu、鄧福如、郭彥甫、李千那等人也都現身打氣。恩師張小燕與未婚妻孟耿如一起坐在台下觀看，孟耿如為了幫他打氣，在演出前一天跟他說了8次：「老公加油！」今她以素顏現身演唱會上，她表示，「沒算講了幾次『老公加油！』，但就是希望讓他不要緊張，上台可以好好表現！」

被問到明年的婚事，「因為有很多事要做，所以想到就很煩！」看到圈內好友送的花籃形成花海，她也說：「很多天王天后都送花籃給他，應該破紀錄了吧。」她表示沒想過要上台：「怕打亂他所有驚喜安排的橋段，若真的被叫上台，應該會問他是不是想掩飾自己唱不好。」

張小燕在演唱會前受訪表示，「他聽到demo就開始哭，我都不知道他眼淚這麼多，他不需要我打氣，他氣很足，演唱會也不需要打分數，這是他一種精神、一種理想。」

演唱會上黃子佼也獻唱〈愛神〉，原唱崔苔菁還錄了一段影片給予打氣，影片中說：「我第一次看到佼哥他坐在CD旁邊，看起來很安靜，但現在大型節目都是他啊！長江後浪推前浪，但佼哥不是後浪而是海嘯來著！」還隔空對他喊話說：「下次辦演唱會我們一起唱〈愛神〉！」

(中時 )