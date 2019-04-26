首次由環保署編列預算，環保署環檢所與衛福部國家衛生研究院合作，共同執行的臨海工業區《總量健康風險評估報告》，今天在大林蒲鳳林國中說明報告的內容，環團認為，空汙嚴重明顯導致致癌風險高於萬分之一。

報告中指出，包括船舶引擎排放、石化工業（與其他工業）排放、交通及油氣排放等汙染排放都納入，總有機揮發物VOC與重金屬致癌風險加總後，致癌風險將偏高。而林園工業區的測值，包括苯及氯乙烯（VCM）等致癌物又遠高於臨海工業區。

國衛院評估，如果要降至百萬分之一的致癌風險以下，苯需下降64％，1,3丁二烯需降低52％。針對臨海工業區高致癌風險，以及居民高比例尿液中砷高於標準（100微克／克）下，環保團體南部反空汙大聯盟提出意見，建請政府面對改善：

一、請高雄市政府、環保署、經濟部等單位，必須強力執行改善空汙策略，並要求二年內改善空汙具體減量至致癌風險百萬分之一以下。

二、要求臨海、林園工業區做長期流行病學調查，居民做血液尿液重金屬及苯、氯乙烯等代謝物分析，並專案調查居民尿液砷高的原因。

三、要求林園工業區設置光化測站、即時掌握汙染物排放及改善。

四、針對氯乙烯致癌性接近萬分之一，要求比照許厝國小，檢測鄰近地區，包括小港、前鎮、林園等地區五公里範圍內學童尿液中TdGA及苯代謝物分析。

五、居民尿中砷高與中鋼轉爐石填海造陸及汙染海中底泥是否有關連？要求政府專案調查，要求停止轉爐石、爐渣、爐灰填海造陸。

六、要求中鋼停止煉焦，停止燃煤及焦炭製造所產生之空汙及廢棄物。

南部反空汙大聯盟表示，感謝環保署執行臨海工業區《總量健康風險評估報告》，也呼籲高雄市長韓國瑜出重拳具體改善汙染，二年內把致癌風險降至百萬分之一以下。

(中時 )