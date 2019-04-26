這星期覺得諸事不順、心緒不寧嗎？小心紛紛擾擾可能還要持續下去！除了大家比較熟悉的「水星逆行」，其他行星包括金星、木星、土星等等也都會逆行，4月24日開始，星象則是進入冥王星逆行，有兩大星座最容易受影響！

冥王星是天蠍座的守護星，占星學上與深度需求和焦慮相關。當冥王星逆行，所有星座或多或少都能感受「恐懼」對情緒的影響。這次逆行將長達五個月，一直持續到10月3日，各星座該如何接招？

什麼是逆行？

當行星逆行，不是真的倒著走，而是「看起來」向後移動。這是因為每個行星行進速度與公轉週期不同，從地球角度來看就像是往後走。因此除了太陽和月亮不會逆行，其他行星都會逆行，而且每年出現多次。

行星逆行的時候，你會對那個行星所掌管的領域有更深刻體悟。美國亞特蘭大認證占星師唐娜佩吉（Donna Page）認為，冥王星能量能帶出內心深處的東西，你可能開始思考自己到底該做什麼？熱愛什麼？並探索更深層的意義。

兩大星座要注意

冥王星逆行對所有星座都有影響，唐娜佩吉則點出摩羯座與巨蟹座感受最深。

另外這次還伴隨木星在射手逆行，對處女、雙子、雙魚，影響也比較明顯。

該怎麼調適？

不像水星逆行，容易讓生活瑣事亂糟糟，冥王星逆行影響的是潛意識的層面。你將有機會正視內心深處的「陰暗面」，可能將被迫處理舊問題、敞開心胸說出不為人知的秘密，或開始自我療癒、心理治療，勇於面對過去不敢直視的癥結或禁忌。只要願意做好這些功課，冥王星逆行不至於帶來太多麻煩。

大至思考工作、生涯、感情，小至整理衣櫃，冥王星逆行都是騰出空間、接納新事物的好時機。

逆行時，事情易反覆，其實也在考驗我們有沒有想清楚。因此不妨善用逆行能量思考未來方向，同時保持規律運動、規律生活，耐心理出頭緒，為生活做一次「大整理」。

你也感受冥王星逆行嗎？不妨來杯菊花茶舒緩焦慮。圖片來源：pixabay

飲食抗焦慮

除了調適心情，飲食也能幫助舒緩冥王星逆行帶來的焦慮與不安。

●鮭魚：富含EPA與DHA， 使神經傳導物質多巴胺、血清素正常作用，幫助鎮定、放鬆。

●洋甘菊：洋甘菊富含抗氧化物，心神不寧的時候來一杯洋甘菊茶，幫助舒緩發炎、降低焦慮感。

●薑黃：薑黃所含的薑黃素（curcumin）被認為可促進腦部健康，預防焦慮症。

●黑巧克力：富含類黃酮（Flavonoids），這類抗氧化物能促進血液流動，讓大腦更有餘裕面對壓力帶來的衝擊。

●優格：研究顯示優格中的益生菌可抑制自由基與神經毒素，減少神經組織的損傷，降低焦慮。

資料來源：Women’s Health、Refinery 29、Healthline

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(中時電子報)