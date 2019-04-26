鄭姓男子攜帶含肉製品蟹黃燒餅一包，重約0.28公斤。（陳淑娥翻攝）

陸籍鄭姓男子25日自福建平潭搭乘「海峽號」客輪抵台中港，在海關遭查獲違法攜帶含肉製品蟹黃燒餅一包，重約0.28公斤，由於鄭當場繳不清罰款，立刻遭遣返出境，並被「註記」列為管制入境對象。

第三岸巡隊表示，25日配合相關單位聯檢，於「海峽號」旅客入境檢查時，發現隨團到台灣旅遊的陸籍69歲鄭姓男子，由大陸平潭搭乘「海峽號」客輪出發後，於1320時抵達台中港19號碼頭，經X光機檢查攜帶隨身行李時，查獲內餡含肉的蟹黃燒餅一包，重約0.28公斤。

由於目前正值非洲豬瘟重點防疫期間，任何肉類和肉製品均不得攜帶入境，鄭男當場遭依裁罰20萬元台幣，由於他繳不清罰款，立刻被依原船遣返出境，並被「註記」列為管制入境對象。

第三岸巡隊指出，未來鄭男仍需先繳交這次20萬元罰款，否則持續列為禁止入境對象，後續由主管機關動植物防疫檢疫局管制罰款繳納狀況，而相關蟹黃燒餅將實施銷毀。

(中時 )