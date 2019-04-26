台灣首部結合律政、刑案、推理的職人劇種《最佳利益》，即將於5月上檔，由金鐘視后天心領軍，劇情從她任職的律師事務所招攬一批新任法律實習生開展。該劇選角人數驚人，不過飾演資深律師孫大人的王自強透露，與製作人陳慧玲碰面第一件事，就提到「介不介意戴假髮？」王自強說完全不介意，自嘲和瀏海「已經很多年都不認識了」，當時陳慧玲還特別強調，假髮要非常不自然，讓人一看到就知道是戴假髮，王自強笑稱：「聽完大概就知道我的功能性在哪裡了！」
《最佳利益》中天心飾演王牌律師方箏，鍾承翰飾熱血正義的實習律師陳博昀。陳慧玲表示，由於方箏的角色牽一髮動全身，必須先確立，一開始便鎖定外表有天蠍的冷靜和距離感，但內心其實非常熱情的天心。至於男主角陳博昀，陳慧玲說首次見面時，鍾承翰提到內在有無法控制的正義感，她當下認為鍾承翰簡直是正義魔人陳博昀的化身，很快就敲定由他飾演。
菜鳥律師的部分，每個人的背景性格都不一樣，楊銘威回憶，他先是被通知有一部職人劇，邀請他飾演自我感覺良好的實習律師林學睿，跟以往台劇不同的是，題材以職業為主，很吸引人也很創新，且13集的劇本已經完成，很久沒拿到這麼完整的劇本，就有興趣嘗試看看。
陳慧玲則透露，正式與楊銘威見面時，發現他有點嚴肅，不是一個話很多的人，不過楊銘威受訪時，提到林學叡對他的最大挑戰是什麼，他一臉正經回答，最大挑戰是要很放鬆，他也花了29年在揣摩這類型角色，一番話立刻凸顯他與角色相似的一面，讓現場工作人員和演員們忍俊不住，當場大笑。
至於飾演雷子倩的陳怡嘉，從《雨後驕陽》、《700歲旅程》、《阿英的成長日記》開始，就和陳慧玲有許多次的合作經驗。雷子倩是屬於強悍又很努力型的女孩，與陳怡嘉本人性格非常符合，所以當陳慧玲與導演林立書一見到陳怡嘉，還沒開始深談，彼此只是互看一下然後點點頭，便確定雷子倩的人選。
飾演溫良恭儉萬年考生李從白的黃浩詠，自認接演這部戲的過程相當有趣，因為跟製作人陳慧玲已經合作滿久，她打電話來只說了什麼時間有個戲，他連思考都沒思考、劇本也沒看過、錢也沒談，黃浩詠就說：「好，都OK！」可見兩人合作互信的根基與默契。想看更多實習律師精彩演出，請鎖定5月11日起，中天娛樂台每週六晚間10點《最佳利益》。
(中時電子報)
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