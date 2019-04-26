《最佳利益》實習律師群，左起：陳怡嘉、程予希、鍾承翰、楊銘威同框飆演技。(中天提供)

菜鳥律師的部分，每個人的背景性格都不一樣，製作團隊就是努力找到最合適的人來詮釋。(中天提供)

《最佳利益》精采預告－【菜鳥篇】|中天娛樂台5/11(六)

台灣首部結合律政、刑案、推理的職人劇種《最佳利益》，即將於5月上檔，由金鐘視后天心領軍，劇情從她任職的律師事務所招攬一批新任法律實習生開展。該劇選角人數驚人，不過飾演資深律師孫大人的王自強透露，與製作人陳慧玲碰面第一件事，就提到「介不介意戴假髮？」王自強說完全不介意，自嘲和瀏海「已經很多年都不認識了」，當時陳慧玲還特別強調，假髮要非常不自然，讓人一看到就知道是戴假髮，王自強笑稱：「聽完大概就知道我的功能性在哪裡了！」

《最佳利益》中天心飾演王牌律師方箏，鍾承翰飾熱血正義的實習律師陳博昀。陳慧玲表示，由於方箏的角色牽一髮動全身，必須先確立，一開始便鎖定外表有天蠍的冷靜和距離感，但內心其實非常熱情的天心。至於男主角陳博昀，陳慧玲說首次見面時，鍾承翰提到內在有無法控制的正義感，她當下認為鍾承翰簡直是正義魔人陳博昀的化身，很快就敲定由他飾演。

楊銘威回憶先前被通知有一部職人劇邀請他來飾演一個自我感覺良好的實習律師林學睿。(中天提供)

菜鳥律師的部分，每個人的背景性格都不一樣，楊銘威回憶，他先是被通知有一部職人劇，邀請他飾演自我感覺良好的實習律師林學睿，跟以往台劇不同的是，題材以職業為主，很吸引人也很創新，且13集的劇本已經完成，很久沒拿到這麼完整的劇本，就有興趣嘗試看看。

陳慧玲則透露，正式與楊銘威見面時，發現他有點嚴肅，不是一個話很多的人，不過楊銘威受訪時，提到林學叡對他的最大挑戰是什麼，他一臉正經回答，最大挑戰是要很放鬆，他也花了29年在揣摩這類型角色，一番話立刻凸顯他與角色相似的一面，讓現場工作人員和演員們忍俊不住，當場大笑。

至於飾演雷子倩的陳怡嘉，從《雨後驕陽》、《700歲旅程》、《阿英的成長日記》開始，就和陳慧玲有許多次的合作經驗。雷子倩是屬於強悍又很努力型的女孩，與陳怡嘉本人性格非常符合，所以當陳慧玲與導演林立書一見到陳怡嘉，還沒開始深談，彼此只是互看一下然後點點頭，便確定雷子倩的人選。

飾演溫良恭儉萬年考生李從白的黃浩詠，自認接演這部戲的過程相當有趣，因為跟製作人陳慧玲已經合作滿久，她打電話來只說了什麼時間有個戲，他連思考都沒思考、劇本也沒看過、錢也沒談，黃浩詠就說：「好，都OK！」可見兩人合作互信的根基與默契。想看更多實習律師精彩演出，請鎖定5月11日起，中天娛樂台每週六晚間10點《最佳利益》。

(中時電子報)