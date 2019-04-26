北市民生東路三段晚間8時許，驚傳一起持刀傷人案，警方到場調查，發現傷者是一家佛具店張姓老闆，據張男表示，當時有一名年約40歲的男子，到店裡表示欲借電話，遭他婉拒後，男子竟持刀往他的左下腹劃了一刀，傷口約7公分，家人於是趕緊報警。

警方根據張男家人敘述，懷疑行凶男子的精神狀況可能不穩，正循線追緝中，受傷的張男經送醫救治，幸無生命危險。

(中時 )