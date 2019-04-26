不借電話被捅 北市驚傳持刀傷人案 21:202019/04/26 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市民生東路三段晚間發生一起持刀傷人案件，警方循線剛已逮到行凶者。（林郁平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市民生東路三段晚間8時許，驚傳一起持刀傷人案，警方到場調查，發現傷者是一家佛具店張姓老闆，據張男表示，當時有一名年約40歲的男子，到店裡表示欲借電話，遭他婉拒後，男子竟持刀往他的左下腹劃了一刀，傷口約7公分，家人於是趕緊報警。 警方根據張男家人敘述，懷疑行凶男子的精神狀況可能不穩，正循線追緝中，受傷的張男經送醫救治，幸無生命危險。 (中時 ) #男子 #電話 #捅人 #北市 #刀傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 男子開車暈眩 失控衝入捷運圍籬 04:102019/04/22 地方新聞 鎖定落單女？台中帶刀男：我怕被打 07:502019/04/22 社會 幫老闆護鈔起歹念 黑掉1400萬 15:192019/04/22 社會 蘇花自撞護欄 駕駛獲救喊「車不是我開的」 15:402019/04/22 社會 鄭兆村勇奪亞錦賽男子標槍金牌 23:342019/04/22 體育 雙北垃圾袋互收5／1實施 現在不通用 11:262019/04/23 生活 北市「毒」旅館行徑囂張 柯P：查到派出所要負責 17:272019/04/24 政治 電話講一半 苗栗調查站主任猝死 04:102019/04/25 社會新聞 NBA》魔術強生辭職內幕曝光 瓦林卡捅刀 12:072019/04/25 體育 蔡正元爆拿4千萬競選 韓：歡迎直接打給我求證 21:182019/04/26 政治 社會熱門新聞 一場1200萬元的車禍 賓士車主PO網自嘲「完勝演出」 - 社會 - 中時 火辣女裸逼嘿咻復合 男聲請保護令 - 社會 - 中時 保險套變少了…揭妻與教練玩深蹲 - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 夫妻南北分隔 41年沒性生活 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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