盧廣仲今起一連三天在台北小巨蛋開唱。（粘耿豪攝）

盧廣仲今晚五度站上小巨蛋，一連三天舉辦「大人中」演唱會，共吸引三萬名觀眾朝聖，總票房吸金6700萬；總是不按牌理出牌的盧廣仲，今從主舞台正對面的二樓控制台現身，身穿亮銀色外套、戴著黑色墨鏡的他，伴隨電子重拍節奏與雷射光投射，走上全長45公尺的延伸舞台，邊走邊擺Pose猶如模特兒走秀，帥氣展現天王氣勢。

他以〈我愛你〉等3首電音震撼開場，難得秀出舞技、律動肢體，一出場就炒熱氣氛，盧廣仲開心之餘不忘搬出垃圾話：「謝謝大家來參加我的11周年演唱會，去年10周年，前年9周年，所以今年是11年，希望大家都能看得愉快，快樂地開啟第二個10年。」〈早安晨之美〉後，他表示自己念大學時決定「一定要吃早餐」，且晚上開唱他竟問觀眾有沒有吃早餐，無厘頭風格逗笑觀眾。

獻唱〈你是我的水〉後，盧廣仲說：「大家進場前有看到周邊商品嗎？我很幸運，從第一次演唱會到現在，每一次的周邊商品收入都捐做慈善，很感謝大家，這次周邊商品都是黑的，黑色屬水（五行代表的顏色），很適合夏天！」象徵他出道11年初心不變。

睽違3年回到小巨蛋，且首次挑戰連唱三場，盧廣仲事前做了許多密集訓練、維持體能；特別的是，他這次在一樓特區設計了「中」字形舞台，除了與觀眾近距離互動，還有特別涵義，盧廣仲感性解釋：「有人來才可以一起大人中，人來了才能讓這件事圓滿，因為你們成就了廣『仲』，你們是最後一塊拼圖，未來也要繼續一起。」

(中時 )