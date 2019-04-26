：「維秘天使」Alessandra Ambrosio身穿銀白色禮服出席OMEGA派對。（OMEGA提供）

隋棠忙裡偷閒出席OMEGA星座曼哈頓系列派對。（OMEGA提供）

任容萱被問及姊姊Selina與張軒睿熱戀，回答「他們開心最重要」。（OMEGA提供）

莫允雯最近是時尚派對的常客，受邀出席OMEGA星座曼哈頓系列派對。（OMEGA提供）

為了搶攻女表市場，OMEGA的Constellation Manhattan女表是今年OMEGA的重點主力商品。（OMEGA提供）

為了搶攻女性腕表市場，歐米茄（OMEGA）去年強勢推出星座曼哈頓系列Constellation Manhattan女表，為此OMEGA先後在上海、台北舉辦大型慶祝活動，總裁Raynald Aeschlimann也親赴盛會，可見對這款女表的重視。詢問他若想買表送太太，會想挑選那一支表時，他大笑說：「我太太要想要很多支表，不會只要一支表！」

他指出，他太太對時尚有獨到的品味和主張，會自己選購她喜歡的東西，就像OMEGA的女性消費者，會在OMEGA店上挑選她最愛的女表，因為購物本身是一種愉悅的感受和體驗，這也是OMEGA的產品豐富，會為不同喜好、個性和品味的女人推出各種各種款式女表的主因。

以全新發表的星座曼哈頓系列Constellation Manhattan女表為例，簡約設計但卻充滿個性，就像OMEGA的四大美女代言人妮可基嫚、劉詩詩、莘蒂克勞馥和此行來台的超模Alessandra Ambrosio，各自展現不同的美感和品味，「Alessandra Ambrosio是個充滿魅力、熱情的美女，是典型的『維密天使』！」。至於四大美女當中，他最喜歡誰？他笑說，四大美女各有各的特色，很難選擇，就像父親很難回答「那一個女兒最美」一樣。

他指出，女人會選擇佩戴OMEGA的Constellation女表，不僅是想吸引注意、光采奪目，同時也在傳遞一種訊息。Constellation女表雖是一款經典表款，但經典並不代表守舊，而是與時下的新世代接軌，這也是今年OMEGA重新推出全系列Constellation Manhattan女表的主因。

曾多次訪問台灣的他指出，台灣女人是充滿力量的，對美和時尚的追求不落人後，他還聽說台灣女人很強勢，與其他國家大不相同。他也品嘗台灣美食，雖不習慣，但他都會嘗一嘗，而他印象最深的是台灣人對美食的熱情，如果他沒把食物吃完，就會有人來關心，就連台灣的免稅店裡也是擺滿了食物，好像擔心旅客沒吃飽似的，要把大家餵飽才安心。

OMEGA的Constellation Manhattan女表是品牌今年的主力商品，在台盛大舉辦上市派對，「維秘天使」Alessandra Ambrosio身穿一襲銀白色亮片禮服為新表上市站台，當了媽媽的隋棠、吳速玲、李晶晶等忙裡偷閒出席跑趴，享受沒有孩子牽絆的晚宴時光，任容萱、莫允雯也盛裝與會，任容萱被問及姐姐Selina與張軒睿的戀情時，回答「他們開心最重要」。

(中時 )