SWATCH集團退出BASEL表展後，以「深入在地」作為行銷策略的主軸，繼OMEGA在周四於信義區盛大舉辦Constellation Manhattan女表上市派對後，昨日集團旗下的中高價位品牌OMEGA、浪琴（Longines）、RADO、天梭表（TISSOT）在板橋大遠百舉辦聯合秀，以「化整為零」的方式在各個市場密集舉辦活動。
SWATCH在退出BASEL表展時，總裁海耶克（Nick Hayek）就表示傳統表展已不符合市場的需求，表展溝通的對象以表商和媒體為主，但隨著媒體平台和零售市場的轉變，未來將配合不同市場的屬性舉辦在地的行銷活動，直接與消費者溝通。
SWATCH集團選在板橋大遠百舉辦聯合秀，還有個有趣的聯想，由於遠東集團A13大遠百即將在下半年落腳信義區，勢必會在信義圈掀起一波招商大戰，旗下擁有近20家品牌的SWATCH集團自然是爭取進駐A13的大戶之一。
(中時 )
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