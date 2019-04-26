浪琴表PrimaLuna新月系列腕表，3萬8000元。（Longines提供）

天梭表Seastar 1000系列自動潛力表，2萬4100元。（TISSOT提供）

雷達True Thinline真我超薄系列藍羽限量腕表，是與俄羅斯藝術家Evgenia Miro聯名合作，7萬7700元。圖／RADO提供）

歐米茄星座曼哈頓同軸擒縱大師天文台sedna金腕表，70萬6600元。（OMEGA提供）

SWATCH集團退出BASEL表展後，以「深入在地」作為行銷策略的主軸，繼OMEGA在周四於信義區盛大舉辦Constellation Manhattan女表上市派對後，昨日集團旗下的中高價位品牌OMEGA、浪琴（Longines）、RADO、天梭表（TISSOT）在板橋大遠百舉辦聯合秀，以「化整為零」的方式在各個市場密集舉辦活動。

SWATCH在退出BASEL表展時，總裁海耶克（Nick Hayek）就表示傳統表展已不符合市場的需求，表展溝通的對象以表商和媒體為主，但隨著媒體平台和零售市場的轉變，未來將配合不同市場的屬性舉辦在地的行銷活動，直接與消費者溝通。

SWATCH集團選在板橋大遠百舉辦聯合秀，還有個有趣的聯想，由於遠東集團A13大遠百即將在下半年落腳信義區，勢必會在信義圈掀起一波招商大戰，旗下擁有近20家品牌的SWATCH集團自然是爭取進駐A13的大戶之一。

(中時 )