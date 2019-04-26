夏光莉將展開演藝事業第三春。（粘耿豪攝）

夏光莉身材纖瘦，保養得宜。（粘耿豪攝）

夏光莉神采奕奕。（粘耿豪攝）

夏光莉（左起）當年與鄭少秋、林美貞合拍台視連續劇《香帥傳奇》。（資料照）

資深演員夏光莉當年與電視劇動作演員藍文青定情後，為愛息影近30年，至今未走入婚姻、也沒有生兒育女。已有20年沒出現在媒體鏡頭前的她，皮膚細緻白皙，40公斤「紙片人」身形更看不出已是61歲「高齡」。

夏光莉舉手投足仍充滿明星風采，今宣布復出演藝圈，笑言自己的人生逆著走，「我要為自己而活，展開演藝事業第三春，讓自己的晚年有個光彩燦爛的春天」。

夏光莉陸光劇校出身，16歲時受台灣武俠小說家臥龍生提拔入行，她小時訓練刻苦，因此練就紮實基本功，是少數有平劇底子及文武兼備的女演員。她18歲在臥龍生製作的電影《俠士‧鏢客‧殺手》演反派殺手，臥龍生當年找岳華、徐楓幫她抬轎，對其寵愛可見一斑，「我當時長得不漂亮、嘴巴又不會說話，但一直有戲演就是因為我不用替身，幫劇組省很多錢」。

夏光莉拍《俠士‧鏢客‧殺手》還是新人，電影片酬10萬，當時已在坎城走紅的「俠女」徐楓則是100萬。夏光莉20歲挑大梁拍電影《師妹出馬》片酬25萬、《南北腿王》有40萬。在那年代這筆片酬有多驚人？夏光莉說，當時1個波蘿麵包1塊錢、1碗陽春麵3塊錢，高階軍官的爸爸曾對她說：「妳知道這個錢拿來買饅頭，可以買多少？」她說自己當時只知道有人喜歡看她的電影就開心。

她憑成名作《師妹》、《南北》紅遍港台，開創演藝第一春，可惜當時台灣因戒嚴等因素，她到香港發展不順遂。回台轉戰小螢幕一度不適應，直到演出電視劇《劉伯溫傳奇》、《新白娘子傳奇》、《香帥傳奇》創演藝二春。夏光莉首揭露，當年《新白娘子》製作人曹景德原屬意她演「青兒」，因電視台高層因素讓她擦身而過，後來收視不錯，製作人再度邀她合作。

製作人當時對夏光莉說「我把青兒『變臉』，妳來演打戲」，她當時因檔期無法軋戲，最後才選了戲份較少的「碧蓮」角色。夏光莉當時已32歲，卻能把16歲的配角演成主角，形象深植人心，她的戲份殺青後，「製作人還希望我打，設計幾場女扮男裝的戲，當時我已經吃胖，又去拍2天的打戲」，之後她在鄭少秋、楊麗菁、林美貞版《香帥傳奇》演聖年公主，也讓觀眾留下深刻印象。

大陸近期播出新生代演員于朦朧、鞠婧禕演出的《新娘子傳奇》，讓夏光莉很有感，透露當年除了感情因素，加上為了照顧爸爸，因此婉拒大陸許多演出機會。20多年來，夏光莉從經營火鍋店到投身於房地產，由於投資眼光精準，據知目前身家高達數億元，生活無虞。人生若重來，會在34歲放棄演藝事業？她說：「不會了，為了感情放棄事業和付出青春，是一件愚蠢至極的錯誤。」

夏光莉透露保養之道除了平日飲食清淡，纖瘦身形主要遺傳爸爸，白皙膚質則是遺傳媽媽，家裡5個姊妹算是得天獨厚，外在保養也只是基本的化妝水、乳液，連敷面膜都沒有，也鮮少運動。「我有雄心壯志，復出之後，我會開始找老師練功、練體力」，夏光莉決心找回快樂人生，許下61歲要做到當年21歲電影中踢罈子、並前進2020大陸春晚展現身手的目標。

(中時 )