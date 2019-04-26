新故宮計畫的未來方向為何？在文資審查結果尚未明朗之際，故宮於今（26）日晚間和明日下午舉辦公聽會，引起關心故宮的民眾質疑。人民民主黨士林工作站成員周佳君提出疑問，為何要現在先開公聽會？是否只是走形式而已？當文資審查結果出爐，故宮依據審查結果更改計畫後，屆時是否會重新再開公聽會？對於民眾質疑，故宮政務副院長黃永泰僅表示，若有必要，會再開公聽會與民眾交流。

會中故宮提出目前的北部院區整擴建計畫簡報。簡報中表示，整建期間正館不會閉館，維持一定展覽規模。目前計畫的解決方案，第一階段會先將原陸軍衛勤學校所在的至善路南側基地整建，成為中繼空間。下一步則將圖書文獻大樓淨空，人員及圖書遷移至南側基地，讓圖書文獻大樓成為臨時展場，最後才會進行正館整擴建工程。

在故宮服務42年的前員工林峰松提出疑慮，表示民國64年故宮後山曾發生大山崩，壓死三個人，他差一點就在其中，「正館地質與行政大樓、文獻大樓的土質不同，以現在的深度，不能再下挖二、三層樓地下室，若要再整建或擴建正館，周圍土地還能用嗎？」

而為解決現有公共服務空間不足及華表大道無遮陰蔽雨的問題，故宮也計畫擴建廣場入口意象門廊和建造穿透性的華表廊道，但民眾也認為此舉破壞原有景觀。樹黨發起人潘翰聲表示，「其實旁邊樹林間就有步道可以走，若要遮蔽太陽或下雨，也可以在樹下搭木頭棚子解決，變成綠色隧道，為何要再花六億預算來在中間蓋廊道？」

黃永泰則表示，除了今日的公聽會，明天下午還有一場公聽會能收集民眾意見，此外到5月2日前民眾都隨時可以向故宮提出書面資料或報告。而針對民眾意見，故宮將在5月2日之後30天內以書面方式正式提出回覆。

(中時 )