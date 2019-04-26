台灣一哥周天成今晚在羽球亞錦賽單打八強賽苦戰80分鐘22比20、24比26、21比15拍退日本強敵西本拳太，繼陳鋒1999年之後再次有男子單打選手闖進亞錦賽最後四強，也是本土球員的第一人，篤定拿到一面獎牌。

周天成過去與西本拳太交手過4次，取得3比1對戰優勢，但最近一次對決就是在今年的德國公開賽，當時小天敗仗收場，此次兩人再次狹路相逢，首局小天一路領先，但被對手追到20平手，小天技高一籌連拿2分，搶下首局勝利。

次局小天出現亂流，14比20落後，小天連追帶趕的追回8個局點，而且還握有2個賽末點，可惜沒能把握住，次局24比26拱手讓給西本拳太。

決勝局，雙方激戰至13平手，周天成開始發威連拿5分拉開領先差距，西本拳太雖試圖力挽狂瀾，可惜時不我予，最終周天成在經過一番惡鬥下21比15帶走勝利。

周天成將在明天的四強賽挑戰世界排名第二、中國大陸名將石宇奇，雙方過去交手6次，周天成2勝4敗落居劣勢，這兩勝都是去年所拿下的，分別是雅加達亞運以及中國公開賽，但最近一次交手在去年巡迴賽總決賽，當時小天直落二吞下敗仗。

(中時電子報)