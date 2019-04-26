嚴德發接見黃士宸下士（右一），為他加油。（軍聞社提供）

已退伍的海軍儀隊上兵蘇祈麟先前代表我國赴美參加WDC世界儀隊錦標賽榮獲佳績，成為台灣之光；而今年世界儀隊錦標賽也將在美國時間5月4日舉辦，國防部長嚴德發今日上午接見空軍儀隊下士黃士宸，親自為即將赴美參賽的他加油打氣，勉勵「你代表國家及國軍走向世界的舞台，讓世界看見台灣！」

「勇於接受挑戰的過程，是你一生的驕傲與收穫！」接見過程中，嚴德發盼黃士宸保持平常心、按部就班，享受比賽的過程，並透過參與競賽，與其他國家菁英相互切磋，再將此一美好的經驗回饋國軍官兵。

由於黃士宸的女友也會「愛相隨」前往，嚴德發也形容「女友1人，就像是有千軍萬馬在幫你加油」，而頒發工作獎金時還貼心表示「你們（包括女友）去了2個，所以獎金一定要給2份。」

最後，嚴德發也特別鼓勵三軍儀隊官兵在工作崗位上持續精進，戮力訓練，在國慶、營區開放、儀隊競賽等相關場合中，展現平日訓練成果，並由國防部建立參與國際賽的選手選拔模式，多面向參與個人賽及團體賽，讓更多人看見中華民國。

(中時 )