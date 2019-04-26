季節變化，身旁的人都感冒，擔心自己也快中鏢……中醫師建議，用魚腥草茶泡茶，有助抑菌、抗發炎，預防感冒效果佳。

「自從認識魚腥草後，我的感冒都靠它！」專精園藝治療，臺灣園藝輔助治療協會常務理事黃盛璘特別喜愛魚腥草，還改稱它為「愉心草」，代表喝下去後就能有好心情。

魚腥草又稱蕺菜，為三白科植物蕺菜全草，因採摘時發出類似魚的腥味而得名。客家人稱「狗貼耳」，日本人看重它有多種保健功效而喚「十藥」。在台灣，春夏季是主要生長季節，生長力強，在陰涼潮濕的鄉間可發現蹤跡。

關於魚腥草的記載，最早出現在《名醫別錄》，而《本草經疏》中則用它搗汁服用，治療肺癰（即呼吸道感染疾病）。

中醫認為，魚腥草味辛、微寒、歸肺經，有良好清熱、解毒、利濕作用。

歷史上，這株不起眼的小草也佔一席之地。相傳春秋時期，越王勾踐忍辱復國時，與百姓一起上山採魚腥草，度過飢荒；又有一說，認為勾踐為博取敵人吳王夫差信任，親嚐過他的糞便，卻在日後有了口臭問題，為遮掩臭味，他在復國後要求臣子們吃魚腥草，避免自己的口臭味太過凸顯。

魚腥草氣味雖不討喜，豐富的營養價值卻逐漸被證實，「是夏天常見青草茶原料，可當野菜也能做中藥材，」台北慈濟醫院中醫部主治醫師吳佩青說。她家裡就開中藥房，經常會提供一壺壺溫熱的魚腥草茶，為客人解暑熱、防病保健。

抑菌、抗病毒效果好 又被稱「中藥抗生素」

現代藥理學發現，魚腥草含有魚腥草素，有抑菌、抗發炎效果，「可說是中藥裡的抗生素，」吳佩青說。另外，槲皮素可以擴張腎動脈，增加血液與尿液量，可用在利尿。

中醫在臨床上主要將魚腥草用於治療感染、發炎症狀，如呼吸道感染、結膜炎、急慢性鼻竇炎、反覆性口瘡潰瘍、腎炎、泌尿道感染、骨盆腔發炎、放射性腸炎和病毒性腸炎等。

長庚紀念醫院與長庚大學刊登於《藥學雜誌》的專文指出，魚腥草能抑制金黃色葡萄球菌、大腸桿菌；其注射液可以降低H1N1流感病毒感染小鼠的死亡率，抑制病毒在肺部內增殖作用。

吳佩青表示，在感冒季節，可用魚腥草泡茶，避免病毒入侵；她也會用在癌症放射性治療導致的口腔潰瘍，或是腸病毒引起的喉嚨發炎，將魚腥草做成漱口水，緩解傷口疼痛。

預防感冒、緩解嘴破 魚腥草可幫忙

防感冒魚腥草茶

圖／康健雜誌

材料：魚腥草15克、水500cc

做法：藥材加水煮開，蓋鍋燜1～2分鐘，關火後過濾，放溫涼即可飲用。

提醒：適合快要感冒前服用，熬煮時間不宜過長，否則揮發油成分會流失，且服用過多傷胃，不宜天天飲用。

抗發炎漱口水

圖／康健雜誌

材料：魚腥草37克、甘草75克、薄荷6克、水500cc

做法：甘草加水煮沸後，轉小火滾5分鐘，再放入魚腥草、薄荷煮沸，關火放涼。過濾後，可每小時漱口一次。

提醒：適合腸病毒時喉嚨發炎、有口腔潰瘍症狀，但有腹瀉症狀時要避免喝入。

設計：台北慈濟醫院中醫部主治醫師吳佩青

有腹瀉症狀避免用 食用時不宜久煮

魚腥草副作用少，但藥性偏寒、苦，脾胃比較虛弱的人，要視情況使用，建議諮詢中醫師。

此外，不宜天天服用魚腥草，可能影響呼吸道跟腸胃。

《名醫別錄》記載，多食會令人氣喘。「如果長期大劑量服用，也可能改變體質，損傷脾胃功能，」吳佩青提醒。

魚腥草的特殊氣味來自於揮發油成分魚腥草素，新鮮的魚腥草含量最多，乾燥後及加熱時則會減少。因此在料理或煮茶，不宜烹煮太久，避免成分喪失。

民間把魚腥草當作野菜，可入料理，魚腥草炒蛋是常見小吃。最簡單的做法，則是用乾品泡茶，放溫涼後飲用。

挑選小撇步：聞味道、看外觀

圖／康健雜誌

台灣是魚腥草的產地，北部地區、嘉南平原都有生產。草藥達人、草盛園－建興青草店主人翁義成說，相較於進口，在地生產的比較新鮮。

想買新鮮魚腥草，可和花市、農會、青草店購買，中藥房、青草店則有販售乾品。挑選時，新鮮的魚腥草跟蔬菜一樣，有黃葉子、老掉的部分就不要買；乾品則可選觸感蓬鬆、帶有香氣。

若是怕魚腥草的味道，翁義成建議選購乾品，新鮮的煮完茶或料理後，還是會帶有一些特殊氣味，「但有客人就愛這味啊！」翁義成笑著說。

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(中時電子報)