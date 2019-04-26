已表態參選2020總統的前新北市長朱立倫26日表示，台灣無論是職業運動或全民運動，都還有很大的進步空間，且運動與經濟發展可相輔相成，未來將透過「廣設運動設施」、「推動國際運動賽事」與「運動產業化」，打造台灣獨特的「三拍子」運動經濟，更要挹注更多政府力量，從基層紮根，讓運動落實到生活當中。

朱立倫「台灣更好」臉書直播，今邀請傳奇棒球球星張泰山，一同探討如何讓台灣體育向前衝。張泰山表示，因為國內運動環境與制度仍不完善，導致許多運動員退役後，常無法持續發揮所長，甚至產生生計問題；以有台灣國球之稱的棒球運動為例，雖然中華職棒發展已屬蓬勃，但基層棒球發展還是不均，更何況是其他運動。

朱立倫說，很多孩子都希望成為運動明星，但家長卻非常擔心，因整體運動環境規劃不足，未來的生涯規劃也可能處於一個沒有安定感的狀態；因此，他希望從「運動經濟」的角度出發，讓整體運動產業都能發展起來，他提出三項策略，分別是「廣設運動設施」、「推動國際運動賽事」與「運動產業化」。

在廣設運動設施部分，朱立倫指出，無論是運動中心、自行車道、慢跑步道等，都能帶動國民運動習慣，而擔任桃園縣長時，先從基層運動著手，成立60支少棒球隊，原本棒球不興盛的桃園，在自己任內已獲得少棒、青少棒與青棒的三冠王；另擔任新北市長時，則進一步打造全民運動的環境，完成14座國民運動中心，推動全民參與。

在推動國際運動賽事方面，他認為，應舉辦具特色的國際賽事，推動國際認證，以吸引國際旅客參與，像是新北市萬金石馬拉松，為全台唯一國際認證馬拉松賽，每年都帶動北海岸觀光人潮，吸引相當多的國際跑者來台參賽。

在運動產業化方面，運動經濟可以帶動觀光旅遊經濟，更可以透過周邊商品的串連，讓更多人不只喜歡運動，也樂於購買運動周邊商品。朱特別提到，台灣研發機能服飾的技術領先全球，可以讓台灣運動紡織島，就是帶動運動經濟的最佳例證。

朱立倫笑說，小時候因為常看威廉波特少棒比賽，因此也曾有過當一位棒球選手的夢想；雖然無法成為一位運動選手，但若能幫更多人圓夢，獲得的成就感將更無與倫比。

(中時 )